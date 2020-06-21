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«Медиазона» сообщила о выломанной двери в квартире Верзилова

Верзилов перестал выходить на связь, и о его местоположении ничего не известно, пишет издание
Пётр Верзилов
Пётр Верзилов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В квартире участника Pussy Riot Петра Верзилова выломали дверь, после этого он не выходит на связь, сообщила «Медиазона», издателем которой он является.

Верзилов в 7:16 мск сообщил «Медиазоне»: «У меня дверь ломают». После этого он больше не выходил на связь. Где он сейчас находится, неизвестно.

В «Медиазоне» сообщили, что дверь в квартиру Верзилова выломана, снаружи открыть ее не получается. Изнутри ее также никто не открывает. Издание со ссылкой на соседку Верзилова по подъезду передает, что дверь в его квартиру ломали около десяти человек.

Участника Pussy Riot в полицейской форме задержали в центре Москвы
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Пётр Верзилов

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не располагают информацией о случившемся.

Петр Верзилов до 2009 года участвовал в деятельности арт-группы «Война», после чего стал активистом Pussy Riot. В сентябре 2018 года он попал в реанимацию из-за отравления. Верзилов позже предположил, что его могли отравить по двум причинам: из-за акции во время финала Чемпионата мира по футболу, когда участники Pussy Riot выбежали на поле в костюмах полицейских, или из-за его причастности к расследованию о смерти трех российских журналистов в ЦАР. Участников акции на ЧМ суд арестовал на 15 суток и оштрафовал на 1,5 тыс. руб. каждого.

В апреле этого года участница Pussy Riot сообщила, что Верзилова в полицейской форме задержали в Хохловском переулке в Москве. После этого на него составили два протокола — за незаконное ношение форменной одежды и нарушение режима самоизоляции.

Автор: Анастасия Курносова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: «Медиазона», Pussy Riot
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