«Медиазона» сообщила о выломанной двери в квартире Верзилова

Верзилов перестал выходить на связь, и о его местоположении ничего не известно, пишет издание

Пётр Верзилов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

В квартире участника Pussy Riot Петра Верзилова выломали дверь, после этого он не выходит на связь, сообщила «Медиазона», издателем которой он является.

Верзилов в 7:16 мск сообщил «Медиазоне»: «У меня дверь ломают». После этого он больше не выходил на связь. Где он сейчас находится, неизвестно.

В «Медиазоне» сообщили, что дверь в квартиру Верзилова выломана, снаружи открыть ее не получается. Изнутри ее также никто не открывает. Издание со ссылкой на соседку Верзилова по подъезду передает, что дверь в его квартиру ломали около десяти человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не располагают информацией о случившемся.