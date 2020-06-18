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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов (Фото: pelmeny_tv / VK)

Основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов сообщил, что приехал в Среднеуральский женский монастырь, поскольку отстраненный от служения схиигумен Сергий (Романов) является его духовным отцом. Об этом бывший участник КВН рассказал в беседе с РБК.

По словам Соколова, никакого захвата монастыря Сергием, о котором ранее писали местные СМИ, не было. «Кто его захватил? За что? Бред. Не надо перевирать ничего. В монастыре сейчас все спокойно, отец вернулся в монастырь и служит там, делает свои дела, молитвы читает, священства», — сообщил Соколов.

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Схиигумен Сергий (Николай Романов) на территории Среднеуральского женского монастыря

Он рассказал, что после заседания епархиального суда по поведению Сергия его «погнали куда-то в лес, на его место хотели поставить других священников».

«Хотели поставить другого священника — а люди вышли и не пустили никого. Сказали, что не возьмут другого отца. И когда отец вернулся, он сказал, что будет служить, все обрадовались», — сказал Соколов.

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Свердловские СМИ 16 июня сообщали, что сторонники Сергия привлекли казаков и фактически сместили настоятельницу монастыря. В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили РБК, что заштатный клирик схиигумен Сергий «выказал непослушание настоятельнице обители — матушке Варваре». После чего настоятельница вместе с сестрами временно покинули храм.

После этого в монастырь приехала полиция. По данным МВД, на территории обители не происходило нарушения общественного порядка.

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Схиигумен Сергий

В апреле Сергий раскритиковал запрет властей ходить в церковь во время эпидемии коронавируса и проклял всех, кто закрывает храмы из-за угрозы COVID-19. Само заболевание он назвал выдумкой.

В мае Сергию было запрещено проводить службы церковным руководством. Центр «Э» нашел в высказываниях священника признаки административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В конце июня Свердловский районный суд должен начать рассматривать его дело о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации, очередное слушание церковного суда состоится 26 июня.

Теги: Дмитрий Соколов, монастырь, Свердловская область, новости
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