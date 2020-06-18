Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

Дмитрий Соколов (Фото: pelmeny_tv / VK)

Основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов сообщил, что приехал в Среднеуральский женский монастырь, поскольку отстраненный от служения схиигумен Сергий (Романов) является его духовным отцом. Об этом бывший участник КВН рассказал в беседе с РБК.

По словам Соколова, никакого захвата монастыря Сергием, о котором ранее писали местные СМИ, не было. «Кто его захватил? За что? Бред. Не надо перевирать ничего. В монастыре сейчас все спокойно, отец вернулся в монастырь и служит там, делает свои дела, молитвы читает, священства», — сообщил Соколов.

Он рассказал, что после заседания епархиального суда по поведению Сергия его «погнали куда-то в лес, на его место хотели поставить других священников».

«Хотели поставить другого священника — а люди вышли и не пустили никого. Сказали, что не возьмут другого отца. И когда отец вернулся, он сказал, что будет служить, все обрадовались», — сказал Соколов.