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Пандемия коронавируса ,  
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В проповеди отрицавшего коронавирус священника нашли разжигание ненависти

Центр «Э» проверил выступление схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, и нашел в ней признаки разжигания ненависти. Священнику грозит административное дело. Ранее его запретили в служении
Схииумен Сергий
Схииумен Сергий (Фото: Движение Царский крест / YouTube)

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области провел экспертизу видеозаписи схиигумена Сергия (Романова), который отрицал существование пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства жителю Екатеринбурга Михаилу Томаткину, который обратился в полицию с просьбой проверить высказывания священнослужителя.

В документе говорится, что в действиях схиигумена были найдены признаки административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). МВД направило видеозапись в прокуратуру Верхней Пышмы, священнику грозит административное дело. Копию ответа также опубликовало издание «Екатеринбург-Онлайн».

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Пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил РБК, что пока воздерживается от комментариев по данной теме. Он не уверен в подлинности материалов и ждет принятия процессуального решения со стороны прокуратуры по материалам полиции.

В пресс-службе РПЦ РБК посоветовали обратиться за комментарием в правозащитный центр Всемирного русского народного собора. «Да, признаки экстремизма там есть, там еще может быть ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — заявил РБК руководитель центра Роман Силантьев.

По словам правозащитника, епархия дала схиигумену «все шансы исправиться», но он пока не воспользовался ими. «Если будет продолжаться в таком же стиле, то его ждет лишение сана и новая статья. У него сейчас, с моей точки зрения ст. 207 и 282 [УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)]», — заявил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Екатеринбургской епархии.

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Здание&nbsp;Екатеринбургской епархии.

В видеозаписи выступления схиигумена Сергия он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. «Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род», — заявил среди прочего священник. На записи Сергий предупредил, что это не проповедь, а «беседа с душой русского народа», которая происходит вне стен монастыря.

В конце мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в схиигумена Сергия в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии.

Авторы: Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Теги: коронавирус, священник
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