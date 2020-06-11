Суд назвал грозящее «духовнику Поклонской» наказание

Схиигумен Сергий (Фото: «Движение Царский крест» / YouTube)

Рассмотрение в суде дела схиигумена Сергия (Романова), которого СМИ неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, начнется 23 июня, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Дело об административном правонарушении по ч.9 ст.13.15 КоАП («Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации»). Штраф по этой статье предусмотрен в размере от 30 до 100 тыс. руб.», — сказал представить суда.

Ранее Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области проверил выступление Сергия, который проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, и нашел в нем признаки разжигания ненависти. Ранее его запретили в служении.

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