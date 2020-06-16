СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской»

Среднеуральский женский монастырь (Фото: moguchev.life / VK)

Схиигумен Сергий (Романов), которого СМИ неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, на территорию монастыря, фактически захваченного сторонниками Сергия, не пускают посланников Екатеринбургской епархии, сообщают местные издания 66.ru и E1.ru.

«Законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители», — сообщили в пресс-службе епархии агентству 66.ru. По данным портала, к охране монастыря привлекли казаков, так как соратники Сергия опасаются замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника и «провокаций».

Портал E1.ru сообщил, что в епархии призывают «молиться о вразумлении» схиигумена Сергия. «Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда», — сказал собеседник агентства.

По словам источника Znak.com, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл верит в то, что возникшую ситуацию еще удастся разрешить мирным путем и сейчас предпринимает все необходимые усилия к этому.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области переадресовали вопрос в епархию. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Екатеринбургской епархии.