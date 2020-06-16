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СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской»

Среднеуральский женский монастырь
Среднеуральский женский монастырь (Фото: moguchev.life / VK)

Схиигумен Сергий (Романов), которого СМИ неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, на территорию монастыря, фактически захваченного сторонниками Сергия, не пускают посланников Екатеринбургской епархии, сообщают местные издания 66.ru и E1.ru.

«Законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители», — сообщили в пресс-службе епархии агентству 66.ru. По данным портала, к охране монастыря привлекли казаков, так как соратники Сергия опасаются замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника и «провокаций».

Портал E1.ru сообщил, что в епархии призывают «молиться о вразумлении» схиигумена Сергия. «Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда», — сказал собеседник агентства.

По словам источника Znak.com, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл верит в то, что возникшую ситуацию еще удастся разрешить мирным путем и сейчас предпринимает все необходимые усилия к этому.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области переадресовали вопрос в епархию. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Екатеринбургской епархии.

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Сергий (Романов)

Очередное заседание церковного суда по делу схигумена Сергия, призывавшего к неподчинению церковному руководству и властям и запрещенному в служении, намечено на 26 июня. 23 июня светский суд должен начать рассмотрение административного дела схиигумена по обвинению в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Ранее Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области проверил выступление Сергия, который проклял тех, кто закрывал храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, и нашел в нем признаки разжигания ненависти.

Автор: Евгений Калюков
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