Полиция проверила «захваченный» схиигуменом Сергием монастырь на Урале

Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, который ранее покинула его настоятельница и управление обителью перешло к схиигумену Сергию (Романову), проверила полиция. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Сотрудники территориального ОВД получили информацию о том, что на территории Среднеуральского женского монастыря возможно нарушение общественного порядка. В соответствии с законом о полиции, они прибыли на место и в ходе проверочных мероприятий обнаружили, что данные сведения не соответствуют действительности», — отмечается в сообщении.

Схиигумен Сергий предположил, передает региональный Е1.RU, что визит полиции мог быть связан с появившейся накануне в СМИ информацией о взятии монастыря под охрану казаками. «В монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей. У нас тихо и мирно. Паломники могут приходить», — указал священнослужитель.

Накануне региональные СМИ сообщили, что отец Сергий, являющийся духовником обители, отстранил от управления законную игуменью. Портал 66.ru отметил, что сторонники Сергия привлекли к охране монастыря казаков, опасаясь провокаций.