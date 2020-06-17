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Полиция проверила «захваченный» схиигуменом Сергием монастырь на Урале

Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, который ранее покинула его настоятельница и управление обителью перешло к схиигумену Сергию (Романову), проверила полиция. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Сотрудники территориального ОВД получили информацию о том, что на территории Среднеуральского женского монастыря возможно нарушение общественного порядка. В соответствии с законом о полиции, они прибыли на место и в ходе проверочных мероприятий обнаружили, что данные сведения не соответствуют действительности», — отмечается в сообщении.

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Среднеуральский женский монастырь

Схиигумен Сергий предположил, передает региональный Е1.RU, что визит полиции мог быть связан с появившейся накануне в СМИ информацией о взятии монастыря под охрану казаками. «В монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей. У нас тихо и мирно. Паломники могут приходить», — указал священнослужитель.

Накануне региональные СМИ сообщили, что отец Сергий, являющийся духовником обители, отстранил от управления законную игуменью. Портал 66.ru отметил, что сторонники Сергия привлекли к охране монастыря казаков, опасаясь провокаций.

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Схииумен Сергий

Пресс-служба Екатеринбургской епархии заявила, что настоятельница Варвара (Крыгина) по благословению правящего архиерея сама решила уйти из монастыря вместе с сестрами, не поддерживающими «раскольническую позицию» Сергия. Игуменья приняла это решение, чтобы «избежать ненужных распрей» и дать Сергию «время одуматься».

Теги: РПЦ, монастырь, Екатеринбург, новости
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