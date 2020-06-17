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Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов). СМИ называли его духовником Поклонской, сама Поклонская это опровергала, отмечая, что просто знакома с Сергием.

«Я вообще не хочу для себя никакой роли в этом конфликте, вмешиваться я не собираюсь», — сказала она, отвечая на вопрос РБК о том, не хочет ли она выступить посредником в урегулировании конфликта в Среднеуральском женском монастыре.

«Ничего плохого про человека я сказать не могу, желаю всем благоразумия, мира. Вся эта ситуацию никому на пользу не идет, надо из нее выходить», — добавила она. По мнению Поклонской, «люди перенервничали» из-за карантина и коронавируса.

СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской»
Общество
Среднеуральский женский монастырь

Накануне местные издания 66.ru и E1.ru сообщили, что схиигумен Сергий, который был духовником обители, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, а территорию храма фактически захватили его сторонники. СМИ писали, что на территорию монастыря не пускают посланников Екатеринбургской епархии, к его охране привлекли казаков. В пресс-службе Екатеринбургской епархии позднее заявили, что настоятельница монастыря Варвара (Крыгина) по благословению правящего архиерея сама решила уйти из монастыря вместе с сестрами, не поддерживающими «раскольническую позицию» Сергия. Игуменья приняла это решение, чтобы «избежать ненужных распрей» и дать Сергию «время одуматься».

Самого схиигумена Сергия в конце мая запретили в служении и лишили права ношения наперсного креста до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии, который должен оценить действия священнослужителя, называвшего пандемию COVID-19 мифом и призвавшему к неподчинению церковному руководству и властям. Заседание епархии должно пройти 26 июня.

17 июня в региональном управлении МВД сообщили, что полиция посетила монастырь, так как появилась информация о нарушении там общественного порядка. После визита в монастырь полиция сообщила, что эти сведения не соответствуют действительности.

Теги: священник, Екатеринбург, Наталья Поклонская, новости
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