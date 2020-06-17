Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

Наталья Поклонская (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов). СМИ называли его духовником Поклонской, сама Поклонская это опровергала, отмечая, что просто знакома с Сергием.

«Я вообще не хочу для себя никакой роли в этом конфликте, вмешиваться я не собираюсь», — сказала она, отвечая на вопрос РБК о том, не хочет ли она выступить посредником в урегулировании конфликта в Среднеуральском женском монастыре.

«Ничего плохого про человека я сказать не могу, желаю всем благоразумия, мира. Вся эта ситуацию никому на пользу не идет, надо из нее выходить», — добавила она. По мнению Поклонской, «люди перенервничали» из-за карантина и коронавируса.

Накануне местные издания 66.ru и E1.ru сообщили, что схиигумен Сергий, который был духовником обители, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, а территорию храма фактически захватили его сторонники. СМИ писали, что на территорию монастыря не пускают посланников Екатеринбургской епархии, к его охране привлекли казаков. В пресс-службе Екатеринбургской епархии позднее заявили, что настоятельница монастыря Варвара (Крыгина) по благословению правящего архиерея сама решила уйти из монастыря вместе с сестрами, не поддерживающими «раскольническую позицию» Сергия. Игуменья приняла это решение, чтобы «избежать ненужных распрей» и дать Сергию «время одуматься».