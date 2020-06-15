Суд епархии предложил одуматься и исправиться «духовнику Поклонской»

Сергий (Романов) (Фото: Движение Царский Крест / YouTube)

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии рассмотрел вопрос о поведении схиигумена Сергия (Романова), после того как священнослужитель без ответа на вопросы покинул заседание суда, и предложил ему «одуматься» и «исправиться». Об этом сообщается на сайте епархии. Схиигумена Сергия СМИ ранее неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.

Суд епархии рассматривал поведение схиигумена 15 июня, однако вместо того, чтобы ответить на вопросы суда «по существу», схиигумен Сергий, зачитал «не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений» текст и покинул заседание, говорится на сайте епархии. В связи с действиями священника, слушание церковного суда было перенесено на 26 июня.

По итогам заседания 15 июня суд епархии постановил, что необходимо «выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится».

В суде также напомнили, что все службы, проводимые сейчас схиигуменом Сергием являются незаконными, а сослужение с ним повлечет запрет на проведение церковных таинств и для самих причастных.