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Суд епархии предложил одуматься и исправиться «духовнику Поклонской»

Сергий (Романов)
Сергий (Романов) (Фото: Движение Царский Крест / YouTube)

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии рассмотрел вопрос о поведении схиигумена Сергия (Романова), после того как священнослужитель без ответа на вопросы покинул заседание суда, и предложил ему «одуматься» и «исправиться». Об этом сообщается на сайте епархии. Схиигумена Сергия СМИ ранее неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.

Суд епархии рассматривал поведение схиигумена 15 июня, однако вместо того, чтобы ответить на вопросы суда «по существу», схиигумен Сергий, зачитал «не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений» текст и покинул заседание, говорится на сайте епархии. В связи с действиями священника, слушание церковного суда было перенесено на 26 июня.

По итогам заседания 15 июня суд епархии постановил, что необходимо «выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится».

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В суде также напомнили, что все службы, проводимые сейчас схиигуменом Сергием являются незаконными, а сослужение с ним повлечет запрет на проведение церковных таинств и для самих причастных.

Ранее отец Сергий выпустил видеообращение, в котором назвал пандемию коронавирусной инфекции мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям в вопросе временного запрета на посещение богослужений. В связи с этим Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области начал проверку записи и нашел в ней признаки разжигания ненависти.

Позднее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену Сергию служение до рассмотрения его дела церковным судом.

Согласно уставу Русской православной церкви, епархиальный суд является судом первой инстанции церковного судопроизводства. Церковный суд, уд, который рассматривает дело схиигумена Сергия состоит из пяти судей под председательством митрофорного протоиерея Николая Малеты, настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора.

Также в дело рассматривают протоиерей Петр Мангилев, проректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии; протоиерей Сергий Алексеев, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин ЕДС и наместник Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов). Послушание секретаря суда исполняет секретарь Епархиального совета игумен Венимамин (Райников).

Теги: новости, епархия, Наталья Поклонская
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