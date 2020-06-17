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ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления. Ранее о том, что сотрудники приезжали туда, сообщало агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

«Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной. Официальные запросы от средств массовой информации в адрес управления не поступали», — добавили в пресс-службе.

Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале
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Наталья Поклонская

Речь идет о монастыре, где отстраненный от служения схиигумен Сергий (Романов) сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и захватил его. По данным портала 66.ru, сторонники Сергия привлекли к охране монастыря казаков и фактически захватили территорию монастыря. Позднее полиция провела проверку на территории монастыря. По результатам проверки нарушения общественного порядка и вооруженных людей обнаружено не было.

Полиция проверила «захваченный» схиигуменом Сергием монастырь на Урале
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Среднеуральский Женский Монастырь

Информационное агентство Ura.ru со ссылкой на источники в силовой среде сообщило о том, что на территорию монастыря прибыли не только полицейские, но и представители ФСБ. «Отправили сотрудников ФСБ на общение с казаками, чтобы выяснить, на каком основании заблокирован монастырь, кто дал приказ на это, почему ограничивается работа СМИ и общественников», — приводило издание слова источника.

Самого схиигумена Сергия в конце мая запретили в служении. Его лишили права носить наперсный крест из-за слов о том, что пандемия COVID-19 является мифом, и призывов не подчиняться церковному руководству и властям.

Теги: новости, монастырь
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