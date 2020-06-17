ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления. Ранее о том, что сотрудники приезжали туда, сообщало агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

«Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной. Официальные запросы от средств массовой информации в адрес управления не поступали», — добавили в пресс-службе.

Речь идет о монастыре, где отстраненный от служения схиигумен Сергий (Романов) сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и захватил его. По данным портала 66.ru, сторонники Сергия привлекли к охране монастыря казаков и фактически захватили территорию монастыря. Позднее полиция провела проверку на территории монастыря. По результатам проверки нарушения общественного порядка и вооруженных людей обнаружено не было.