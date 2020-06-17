Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика

Схиигумен Сергий (Николай Романов) в обители на территории Среднеуральского женского монастыря (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) опровергло сообщения, что местные казаки поддерживают схиигумена Сергия (Николая Романова), отрицавшего эпидемию коронавируса. Об этом говорится в заявлении ОВКО в социальной сети «ВКонтакте».

«Оренбургское войсковое казачье общество официально заявляет, что указанная в ряде СМИ информация о поддержке казачеством запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия (Романова) является дезинформацией», — говорится в сообщении.

В ОВКО также сочли недостоверными сведения об участии официальных казачьих структур в патрулировании Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». В заявлении отмечено, что казаки ОВКО не принимают участия в этом конфликте.

Накануне местные издания 66.ru и E1.ru сообщили, что схиигумен Сергий (Романов) сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, а на территорию монастыря, фактически захваченного сторонниками Сергия, не пустили посланников Екатеринбургской епархии.

Изданию 66.ru в пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что игуменью фактически отстранил от управления монастырем отец Сергий, который является духовником обители. Издание отмечало, что к охране монастыря были привлечены казаки, так как соратники Сергия опасались замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника и провокаций.

В конце мая схиигумен выпустил видеообращение, в котором назвал пандемию коронавирусной инфекции мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям, временного запретившим посещение богослужений. После этого Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области организовал проверку. Проверяющие обнаружили в речи священнослужителя признаки разжигания ненависти.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену Сергию служение до рассмотрения его дела церковным судом.