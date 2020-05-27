Отрицавший COVID «духовник Поклонской» предстанет перед церковным судом

«Я неоднократно имел с Вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз, и в присутствии других людей относительно содержания Ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к Вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз», — говорится в послании митрополита Кирилла.

Ранее получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия (Романова), где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. На записи Сергий предупредил, что это не проповедь, а «беседа с душой русского народа», которая происходит вне стен монастыря.

Романов уже не в первый раз публично отрицает коронавирус и критикует действия светских и духовных властей, закрывших церкви. В апреле 2020 года епархия уже принимала решения по нему. «Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — говорилось в комментарии епархии от 27 апреля.

Руководство епархии приняло меры к клирику после того, как Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. По его словам, верующие должны выходить на улицу и посещать храмы, а всем, кто верит в пандемию коронавируса и призывает самоизолироваться, необходимо перестать верить в бога, а также им нужно запретить ходить в храмы.