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Пандемия коронавируса ,  
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Отрицавший COVID «духовник Поклонской» предстанет перед церковным судом

Схиигумену Сергию, которого называли духовником депутата Натальи Поклонской, уже запрещали служение и публичные выступления, однако он нарушил запрет. Клирик последовательно отрицает коронавирус
Cхиигумен Сергий
Cхиигумен Сергий (Фото: Движение Царский крест / YouTube)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19. Соответствующие документы опубликованы на сайте Екатеринбургской епархии.

СМИ неоднократно называли Сергия духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.

Адресованный клирику указ гласит: «Определением Нашим от сего мая 26 дня Вы, за нарушение Указа № 32 от 27 апреля 2020 года, запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста впредь до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии».

Как пояснили в епархии, клирик наказан «в связи с публичным выступлением». Провинившемуся схиигумену нельзя совершать общественные и частные богослужения, ему запретили принимать исповедь и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа.

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Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

«Я неоднократно имел с Вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз, и в присутствии других людей относительно содержания Ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к Вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз», — говорится в послании митрополита Кирилла.

Ранее получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия (Романова), где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. На записи Сергий предупредил, что это не проповедь, а «беседа с душой русского народа», которая происходит вне стен монастыря.

Романов уже не в первый раз публично отрицает коронавирус и критикует действия светских и духовных властей, закрывших церкви. В апреле 2020 года епархия уже принимала решения по нему. «Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — говорилось в комментарии епархии от 27 апреля.

Руководство епархии приняло меры к клирику после того, как Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. По его словам, верующие должны выходить на улицу и посещать храмы, а всем, кто верит в пандемию коронавируса и призывает самоизолироваться, необходимо перестать верить в бога, а также им нужно запретить ходить в храмы.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, РПЦ, наказание
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