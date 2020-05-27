Отрицавший COVID «духовник Поклонской» предстанет перед церковным судом
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19. Соответствующие документы опубликованы на сайте Екатеринбургской епархии.
СМИ неоднократно называли Сергия духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.
Адресованный клирику указ гласит: «Определением Нашим от сего мая 26 дня Вы, за нарушение Указа № 32 от 27 апреля 2020 года, запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста впредь до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии».
Как пояснили в епархии, клирик наказан «в связи с публичным выступлением». Провинившемуся схиигумену нельзя совершать общественные и частные богослужения, ему запретили принимать исповедь и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа.