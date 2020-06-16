Адвокат семьи Захарова назвал дату нового допроса Ефремова

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, прокуратура Москвы сообщила, что актер также был под действием наркотиков. Ранее источник РБК сообщал, что в анализах актера содержались следы каннабиноидов и кокаина.





После аварии в отношении Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК). По этой статье актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, после того как прокуратура официально подтвердила данные о том, что Ефремов был в состоянии наркотического опьянения, полиция завела еще одно уголовное дело — о продаже ему наркотиков неизвестным (ст. 228.1 УК). По этому делу он проходит в качестве свидетеля.

В качестве меры пресечения суд выбрал для Ефремова домашний арест. На допрос в Главное следственное управление МВД по Москве актера привозили 11 июня.