Адвокат семьи Захарова назвал дату нового допроса Ефремова
Актера Михаила Ефремова вызвали на новый допрос по делу о ДТП со смертельным исходом, допрос назначен на 17 июня. Об этом РБК сообщил Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в результате происшествия Сергея Захарова.
«Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему делу, соответствующие ордера», — сказал Добровинский.
РБК также обратился за комментарием к одному из адвокатов Ефремова Елизавете Шаргородской.
Авария, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Ефремова влетел на большой скорости в фургон доставки интернет-магазина, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Водитель фургона получил множественные травмы и позже умер в больнице.