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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат семьи Захарова назвал дату нового допроса Ефремова

Актера Михаила Ефремова вызвали на новый допрос по делу о ДТП со смертельным исходом, допрос назначен на 17 июня. Об этом РБК сообщил Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в результате происшествия Сергея Захарова.

«Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему делу, соответствующие ордера», — сказал Добровинский.

РБК также обратился за комментарием к одному из адвокатов Ефремова Елизавете Шаргородской.

Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с журналистами
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Елизавета Шаргородская

Авария, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Ефремова влетел на большой скорости в фургон доставки интернет-магазина, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Водитель фургона получил множественные травмы и позже умер в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, прокуратура Москвы сообщила, что актер также был под действием наркотиков. Ранее источник РБК сообщал, что в анализах актера содержались следы каннабиноидов и кокаина.


Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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После аварии в отношении Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК). По этой статье актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, после того как прокуратура официально подтвердила данные о том, что Ефремов был в состоянии наркотического опьянения, полиция завела еще одно уголовное дело — о продаже ему наркотиков неизвестным (ст. 228.1 УК). По этому делу он проходит в качестве свидетеля.

В качестве меры пресечения суд выбрал для Ефремова домашний арест. На допрос в Главное следственное управление МВД по Москве актера привозили 11 июня.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, допрос
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