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Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с журналистами

Елизавета Шаргородская
Елизавета Шаргородская (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокаты Михаила Ефремова решили больше не давать комментарии средствам массовой информации по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила адвокат артиста Елизавета Шаргородская, передает «РИА Новости».

«Никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу, это позиция защиты», — заявила она.

Как отмечает агентство, представлявший Ефремова и общавшийся с прессой ранее адвокат Виталий Чернышов на заседании суда по избранию меры пресечения не присутствовал. В разговоре с РБК Чернышов заявил, что больше не занимается делом Михаила Ефремова.

Шаргородская не ответила на звонки РБК.

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Автомобиль, за рулем которого находился Михаил Ефремов, попал в аварию на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном Lada. Актер не пострадал, а водитель другого автомобиля позднее скончался в больнице.

В отношении артиста завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК, если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест.

Прокуратура Москвы сообщила, что в момент ДТП актер был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. 

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, адвокаты, новости
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