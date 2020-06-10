Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
В рамках расследования дела о ДТП с участием Михаила Ефремова возбуждено новое уголовное дело — о сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.
Дело о ДТП с Ефремовым передали в Главное следственное управление ГУ МВД по столице. Ранее этого потребовала прокуратура Москвы.
«Кроме того, в ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ [Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств]», — сообщили в полиции.
О том, что в анализах Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков — каннабиноидов и кокаина, — накануне сообщали источники. 10 июня московская прокуратура официально подтвердила, что по имеющейся информации в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.