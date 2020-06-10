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Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

После того, как прокуратура официально подтвердила данные о том, что Ефремов был в состоянии наркотического опьянения, полиция завела дело о продаже ему наркотиков неизвестным
Михаил Ефремов (справа) после ДТП
Михаил Ефремов (справа) после ДТП (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В рамках расследования дела о ДТП с участием Михаила Ефремова возбуждено новое уголовное дело — о сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Дело о ДТП с Ефремовым передали в Главное следственное управление ГУ МВД по столице. Ранее этого потребовала прокуратура Москвы.

«Кроме того, в ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ [Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств]», — сообщили в полиции.

О том, что в анализах Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков — каннабиноидов и кокаина, — накануне сообщали источники. 10 июня московская прокуратура официально подтвердила, что по имеющейся информации в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП
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<p>Михаил Ефремов (справа), доставленный по месту прописки для отбывания домашнего ареста</p>

Возбуждение уголовного дела о сбыте наркотиков параллельно с делом о преступлении, совершенным в состоянии наркотического опьянения — обычная практика для правоохранительных органов. Часто такие дела — заведомо бесперспективные, «которые потом висят приостановленными», говорил РБК в марте юрист фонда имени Андрея Рылькова Арсений Левинсон.

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Само МВД выступает против этой практики. В марте 2019 года ведомство предлагало отменить практику возбуждения дел о сбыте, если нет информации о передаче наркотического вещества. Ведомство отмечало, что в большинстве российских регионов «складывается практика безусловного возбуждения уголовных дел» о сбыте, когда речь идет о задержании человека в состоянии наркотического опьянения или о гибели от передозировки. Однако часто установить сбытчика в таких случаях просто не представляется возможным, и такие дела так и остаются нераскрытыми.

Автомобиль, за рулем которого находился Михаил Ефремов, попал в аварию на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном Lada. Актер не пострадал. Водитель другого автомобиля позднее скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 264 УК, если его признают виновным, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. 9 июня суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Маргарита Алехина
Теги: наркотики, Михаил Ефремов, уголовное дело, ДТП
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