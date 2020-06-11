Ефремова вернули под домашний арест после допроса

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули артиста в квартиру в Плотниковом переулке. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что Ефремову задавали вопросы касательно того, где и с кем он употреблял алкоголь, наркотики. Артиста допрашивали около пяти часов, отмечает агентство.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков. Следствие, по его словам, в том числе хотело выяснить, у кого артист их приобрел, и когда употребил.

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