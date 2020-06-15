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Политика ,  
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Глава МИД Турции назвал причину переноса переговоров с Лавровым

Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

У России и Турции нет принципиальных разногласий по ситуации в Ливии — визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова был перенесен для технической проработки дальнейших шагов. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает портал InternetHaber.

«Вчера мы провели два телефонных разговора с Лавровым. Понятно, что мы с Россией на разных сторонах, но кризиса нет. Мы вместе приняли решение отложить встречу», — рассказал он.

По словам Чавушоглу, которого цитирует Haberturk, Москва и Анкара продолжают работать над перемирием в Ливии, согласно поручению глав двух государств. Вначале проводились встречи замминистра двух стран, в ходе которых стороны обнаружили отсутствие значительных разногласий по вопросу. Однако чтобы вопрос был разрешен, Россия и Турция решили продолжить переговоры на более технически проработанном уровне.

Турецкий министр напомнил, что несколько встреч по ливийскому урегулированию не принесли желаемого результата.

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Фото: Reuters

Ранее, 10 июня, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Ливии, отметив необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления в стране процесса мирного урегулирования.

После этого российский МИД сообщил, что Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу посетят Турцию для проведения серии консультаций по региональной проблематике. В день встречи в МИДе заявили, что мероприятие не состоится, а новая дата будет объявлена позднее.

В Ливии, после свержения лидера страны Муаммара Каддафи, с 2011 года за власть борются Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

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В конфликте на стороне ПНС выступает Турция, направляющая правительству в Триполи материально-техническую помощь. Анкара утверждает, что наступление Хафтара, в свою очередь, поддерживают российские наемники. Путин не исключил, что в военных действиях в Ливии могут участвовать россияне, однако подчеркнул, что они не представляют интересы российского государства.

В конце апреля Хафтар объявил о принятии на себя всей полноты власти и выходе из Схиратского соглашения, в результате которого сформировалось ПНС. Глава МИД России Сергей Лавров после этого заявил, что Москва не одобряет заявление маршала. Он также указывал, что стороны ливийского конфликта должны сами договориться, на каких условиях будут решаться проблемы их страны.

Перемирие в стране было достигнуто на конференции в Берлине 19 января. На встрече стороны договорились о прекращении огня, выполнении оружейного эмбарго, реформе сектора безопасности, экономической реформе и др.

Теги: МИД Турции, Сергей Лавров, переговоры, перенос, причина
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