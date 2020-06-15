Глава МИД Турции назвал причину переноса переговоров с Лавровым

Мевлют Чавушоглу (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

У России и Турции нет принципиальных разногласий по ситуации в Ливии — визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова был перенесен для технической проработки дальнейших шагов. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает портал InternetHaber.

«Вчера мы провели два телефонных разговора с Лавровым. Понятно, что мы с Россией на разных сторонах, но кризиса нет. Мы вместе приняли решение отложить встречу», — рассказал он.

По словам Чавушоглу, которого цитирует Haberturk, Москва и Анкара продолжают работать над перемирием в Ливии, согласно поручению глав двух государств. Вначале проводились встречи замминистра двух стран, в ходе которых стороны обнаружили отсутствие значительных разногласий по вопросу. Однако чтобы вопрос был разрешен, Россия и Турция решили продолжить переговоры на более технически проработанном уровне.

Турецкий министр напомнил, что несколько встреч по ливийскому урегулированию не принесли желаемого результата.