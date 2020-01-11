Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Иран признал вину за гибель украинского Boeing от ракеты Политика, 19:25 Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Спорт, 19:17 Путин поддержал идею Меркель провести в Берлине конференцию по Ливии Политика, 18:51 Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии Политика, 18:48 Шереметьево показало фотографию курительной комнаты в аэропорту Общество, 18:47 Меркель потребовала завершить «Северный поток-2» после ввода санкций США Политика, 18:40 Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете Спорт, 18:36 Переговоры Путина и Меркель продлились более 3,5 часа Политика, 18:19 Меган Маркл заключила контракт с Disney Бизнес, 18:08 Российские конькобежцы выиграли два золота в спринте на чемпионате Европы Спорт, 18:03 Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство Политика, 18:01 Около Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 17:59 Офис Зеленского опубликовал фотографии сбитого в Иране украинского Boeing Политика, 17:33 Эксперты назвали возможные последствия для Ирана из-за сбитого Boeing Общество, 17:01
Политика ,  
0 

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Вопрос о наемниках из ЧВК Вагнера в Ливии, охваченной гражданской войной, прозвучал на совместной пресс-конференции Владимира Путина и Ангелы Меркель по итогам переговоров в Москве
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. Так российский лидер ответил на вопрос журналистов, может ли глава государства подтвердить что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, передает корреспондент РБК.

«Если там [в Ливии] и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства», — сказал Путин. Также они «денег от российского государства не получают», добавил он.

Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии
Политика

О том, что в Ливии на стороне армии Халифы Хафтара участвуют наемники из ЧВК Вагнера в сентябре сообщало агентство Bloomberg. По его данным, в Ливию тогда прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. Однако представитель Хафтара и МИД России эту информацию тогда опровергали. В конце декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тогда эти заявления, сказал что после начала гражданской войны Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Политика

С 2011 года в Ливии после свержения Муаммара Каддафи продолжается противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Хафтара и правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи.

Авторы: Полина Химшиашвили, Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Ливия, ЧВК Вагнера
Материалы по теме
Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Политика
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter