CNN раскрыл содержание итогового коммюнике конференции в Берлине по Ливии

В нем содержится положение о санкциях против нарушителей режима прекращения огня и говорится о недопустимости интервенции других стран в Ливию. По данным ТАСС, в документе предлагается разбить урегулирование на шесть «корзин»

Участники берлинской конференции по Ливии (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В проекте коммюнике конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, говорится о введении санкций против нарушителей режима прекращения огня в североафриканской стране. Об этом сообщает CNN, в распоряжении которого оказался черновой вариант документа.

«Мы призываем Совет Безопасности ООН наложить соответствующие санкции на тех, кто, как установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, и на страны-члены [ООН] для их соблюдения», — говорится в проекте коммюнике.

Кроме того, в проекте документа, по данным телеканала, также говорится о недопустимости вмешательства других стран во внутренние дела Ливии.

Также в итоговом коммюнике, как отмечает CNN, могут зафиксировать призыв к недопущению атак на нефтяные объекты и инфраструктуру Ливии.