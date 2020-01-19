CNN раскрыл содержание итогового коммюнике конференции в Берлине по Ливии
В проекте коммюнике конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, говорится о введении санкций против нарушителей режима прекращения огня в североафриканской стране. Об этом сообщает CNN, в распоряжении которого оказался черновой вариант документа.
«Мы призываем Совет Безопасности ООН наложить соответствующие санкции на тех, кто, как установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, и на страны-члены [ООН] для их соблюдения», — говорится в проекте коммюнике.
Кроме того, в проекте документа, по данным телеканала, также говорится о недопустимости вмешательства других стран во внутренние дела Ливии.
Также в итоговом коммюнике, как отмечает CNN, могут зафиксировать призыв к недопущению атак на нефтяные объекты и инфраструктуру Ливии.