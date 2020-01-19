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Политика ,  
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CNN раскрыл содержание итогового коммюнике конференции в Берлине по Ливии

В нем содержится положение о санкциях против нарушителей режима прекращения огня и говорится о недопустимости интервенции других стран в Ливию. По данным ТАСС, в документе предлагается разбить урегулирование на шесть «корзин»
Участники берлинской конференции по Ливии (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В проекте коммюнике конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, говорится о введении санкций против нарушителей режима прекращения огня в североафриканской стране. Об этом сообщает CNN, в распоряжении которого оказался черновой вариант документа.

«Мы призываем Совет Безопасности ООН наложить соответствующие санкции на тех, кто, как установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, и на страны-члены [ООН] для их соблюдения», — говорится в проекте коммюнике.

Кроме того, в проекте документа, по данным телеканала, также говорится о недопустимости вмешательства других стран во внутренние дела Ливии.

Также в итоговом коммюнике, как отмечает CNN, могут зафиксировать призыв к недопущению атак на нефтяные объекты и инфраструктуру Ливии.

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ТАСС, ссылаясь на несколько дипломатических источников, сообщает, что участники конференции окончательно согласовали текст документа. «Текст согласовали окончательно», — сказал один из собеседников агентства.

Согласно копии документа, имеющейся в распоряжении ТАСС, в коммюнике предлагается разбить процесс ливийского урегулирования на шесть «корзин», а именно: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, а также соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

Как отмечает агентство, если коммюнике будет принято, выполнение содержащихся в нем решений будет контролировать специально созданный международный механизм под эгидой ООН.

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Решение организовать конференцию по Ливии в Берлине было принято после провальных переговоров в Москве, которые прошли в начале этой недели. Тогда командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался с итоговым заявлением по перемирию и попросил «время на подумать».

В столицу Германии, помимо Хафтара, прибыл его основной оппонент — глава созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж, а также представители России, США, Китая, Великобритании, Франции, Турции, Египта, Алжира и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Автор: Михаил Юшков
Теги: конференция, Ливия, коммюнике
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