Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.

«При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям», — указывается в сообщении.

Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога, основанного на решении конференции в Берлине 19 января 2020 года и одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Также лидеры обсудили ситуацию в Сирии и необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. «В числе приоритетных совместных задач — контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок», — говорится в сообщении.