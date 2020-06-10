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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.

«При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям», — указывается в сообщении.

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Владимир Путин

Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога, основанного на решении конференции в Берлине 19 января 2020 года и одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Также лидеры обсудили ситуацию в Сирии и необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. «В числе приоритетных совместных задач — контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок», — говорится в сообщении.

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Путин и Эрдоган также затронули тему противодействия коронавирусу, отметили важность поэтапного восстановления связей в полном объеме. 

В конце мая Эрдоган провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Лидеры согласились сотрудничать для установления стабильности в регионе. 

Теги: Ливия, Сирия, Идлиб, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин
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