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Захарова заявила об окончательном срыве перемирия в Ливии

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Перемирие в Ливии, объявленное в январе 2020 года, окончательно сорвано, и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, передает ТАСС.

«Боевые действия возобновились в полном объеме. <...>. Благодаря массированной внешней помощи баланс сил изменился», — отметила она.

По словам Захаровой, дальнейшее затягивание кризиса в Ливии приведет к «катастрофическим последствиям».

Ранее, 26 мая, Африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что Москва перебрасывает в Ливию боевые самолеты МиГ-29 и Су-35 для поддержки сил национальной армии Халифы Хафтара.

Войска ПНС Ливии отказались от перемирия с армией Хафтара
Политика
Фото: Imago images / Xinhua / ТАСС

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев назвал американские обвинения «глупостью». Он пояснил, что после распада СССР боевые самолеты МиГ-29 поставлялись другим странам, поэтому если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские.

Во время пандемии коронавируса в мире военные действия в Ливии продолжились. Так, армия ПНС начала активное наступление на позиции сил Хафтара и 18 мая объявила о захвате военной базы противника. На базе военные ПНС обнаружили брошенный ЗРК российского производства «Панцирь». ПНС предъявила этот «Панцирь» Совету безопасности ООН как доказательство нарушения международного эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии
Политика
Фото: Ben Curtis / AP

Перемирие в Ливии было достигнуто на конференции в Берлине 19 января. Участники саммита договорились о прекращении огня, выполнении оружейного эмбарго, реформе сектора безопасности, экономической реформе, а также о соблюдении норм гуманитарного права и прав человека.

В Ливии после свержения лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году идет противостояние между армией фельдмаршала Халифы Хафтара и ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа, признанного ООН. Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС. С 2019 года силы Хафтара пытаются взять Триполи под контроль.

Теги: Мария Захарова, Ливия, перемирие, срыв
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