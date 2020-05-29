Захарова заявила об окончательном срыве перемирия в Ливии

Фото: Reuters

Перемирие в Ливии, объявленное в январе 2020 года, окончательно сорвано, и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, передает ТАСС.

«Боевые действия возобновились в полном объеме. <...>. Благодаря массированной внешней помощи баланс сил изменился», — отметила она.

По словам Захаровой, дальнейшее затягивание кризиса в Ливии приведет к «катастрофическим последствиям».

Ранее, 26 мая, Африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что Москва перебрасывает в Ливию боевые самолеты МиГ-29 и Су-35 для поддержки сил национальной армии Халифы Хафтара.