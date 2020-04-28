Лавров заявил о неодобрении слов Хафтара о переходе к нему власти в Ливии

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Россия не одобряет заявление главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара о переходе к нему всей власти в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам неформального саммита БРИКС.

«Мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу», — сказал Лавров. Он уточнил, что Россия также не одобряет заявление главы правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, который ранее отказался разговаривать с Хафтаром.

Лавров указал, что Россия всегда настаивала том, что необходимо убедить конфликтующие стороны Ливии самим договориться, на каких условиях будут решаться проблемы их страны. Документы и договоры, подписанные без их участия, по его словам, многократно доказывали свою «нежизненность». «Сейчас мы сталкиваемся с повторением итогов пройденного уже по итогам Берлинской конференции», — резюмировал Лавров.