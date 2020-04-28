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Лавров заявил о неодобрении слов Хафтара о переходе к нему власти в Ливии

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Россия не одобряет заявление главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара о переходе к нему всей власти в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам неформального саммита БРИКС.

«Мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу», — сказал Лавров. Он уточнил, что Россия также не одобряет заявление главы правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, который ранее отказался разговаривать с Хафтаром.

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Фаиз Сарадж

Лавров указал, что Россия всегда настаивала том, что необходимо убедить конфликтующие стороны Ливии самим договориться, на каких условиях будут решаться проблемы их страны. Документы и договоры, подписанные без их участия, по его словам, многократно доказывали свою «нежизненность». «Сейчас мы сталкиваемся с повторением итогов пройденного уже по итогам Берлинской конференции», — резюмировал Лавров.

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
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Халифа Хафтар

Фельдмаршал Халифа Хафтар ранее объявил о принятии на себя всей полноты власти в стране и выходе из Схиратского соглашения, в результате которого сформировалось ПНС. Он заявил, что оно «стало частью прошлого» по решению ливийского народа.

Ливийское политическое соглашение было подписано 17 декабря 2015 года в Схирате представителями основных ливийских фракций. Оно предусматривало создание правительства национального согласия и формирование президентского совета. ООН считает Схиратское соглашение основой политического урегулирования в Ливии.
 

Теги: Сергей Лавров, МИД, Ливия
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