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Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

14 июня визит главы МИД России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится. Его дату согласуют дополнительно, сообщили в российском МИДе
Сергей Лавров и Сергей Шойгу
Сергей Лавров и Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу с турецкими коллегами 14 июня не состоится, новая дата будет согласована позднее. Об этом сообщили в МИД России.

«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в заявлении дипведомства.

О том, что визит российской делегации в Турцию 14 июня перенесен, также сообщили в МИД Турции. В ведомстве уточнили, что глава министерства Мевлют Чавушоглу провел с Лавровым телефонный разговор. В ходе беседы стороны договорились продолжать контакты на уровне заместителей министров двух стран.

Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию
Политика
Сергей Шойгу и Сергей Лавров (слева направо)

О визите Шойгу и Лаврова в Турцию российский МИД сообщил накануне. Визит был намечен в соответствии с договоренностями между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Турции министры должны были провести серию консультаций по региональной проблематике, сообщили в ведомстве. Турецкое агентство Anadolu уточняло, что Шойгу и Лавров обсудят с Чавушоглу и министром обороны Турции Хулуси Акаром конфликт в Ливии.

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии
Политика
Владимир Путин

Ранее, 10 июня, Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Российский президент отметил необходимость скорейшего прекращения огня в Ливии и возобновления в стране процесса мирного урегулирования. Кроме того, Путин и Эрдоган согласились продолжать совместную работу в сирийском Идлибе, в частности, контролировать соблюдение там перемирия и нейтрализовать террористические группировки.

С 2011 года в Ливии за власть борются международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и армия фельдмаршала Халифы Хафтара (ЛНА). С весны 2019 года Хафтар возобновил попытки захватить Триполи, который сейчас контролирует ПНС.

Захарова заявила об окончательном срыве перемирия в Ливии
Политика
Фото: Reuters

Армия ПНС начала активное наступление на позиции сил Хафтара и 18 мая сообщила о захвате военной базы противника. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что перемирие в Ливии, достигнутое на конференции в Берлине в январе 2020 года, окончательно сорвано.

Авторы: Анастасия Курносова, Анастасия Батманова
Теги: Сергей Лавров, Турция, МИД России
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Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии
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