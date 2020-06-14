Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

14 июня визит главы МИД России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится. Его дату согласуют дополнительно, сообщили в российском МИДе

Сергей Лавров и Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу с турецкими коллегами 14 июня не состоится, новая дата будет согласована позднее. Об этом сообщили в МИД России.

«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в заявлении дипведомства.

О том, что визит российской делегации в Турцию 14 июня перенесен, также сообщили в МИД Турции. В ведомстве уточнили, что глава министерства Мевлют Чавушоглу провел с Лавровым телефонный разговор. В ходе беседы стороны договорились продолжать контакты на уровне заместителей министров двух стран.

О визите Шойгу и Лаврова в Турцию российский МИД сообщил накануне. Визит был намечен в соответствии с договоренностями между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Турции министры должны были провести серию консультаций по региональной проблематике, сообщили в ведомстве. Турецкое агентство Anadolu уточняло, что Шойгу и Лавров обсудят с Чавушоглу и министром обороны Турции Хулуси Акаром конфликт в Ливии.