Президент Турции направил на переговоры в Москву делегацию дипломатов и военных. Они должны обсудить наступление сирийских сил в Идлибе и ситуацию в Ливии, где Реджеп Эрдоган обнаружил российских наемников

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Обострение в Идлибе

23 декабря в Москву на переговоры приехала турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Визит был анонсирован на самом высоком уровне — о нем сообщил в воскресенье, 22 декабря, на выступлении в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, в составе делегации помимо заместителя главы МИДа заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности. Ситуация в Идлибе обострилась после того, как сирийская правительственная армия начала наступление на южную границу провинции. По словам Эрдогана, это вызвало волну беженцев, с которой Турция не сможет справиться. Из-за участившихся бомбардировок Идлиба «более 80 тыс. наших братьев бежали из Идлиба к границе с нашей страной», сказал он (всего, заявляет Анкара, на территории Турции находятся уже около 3,7 млн беженцев из Сирии).

Идлиб остается последним неподконтрольным правительству Сирии районом страны, в котором находятся преимущественно представители террористических отрядов. К лету этого года, по оценкам российских властей, контроль над регионом целиком перешел к террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», обе запрещены в России). Еще в мае 2017 года Россия, Турция и Иран создали в Идлибе зону деэскалации. А в сентябре прошлого года лидеры России и Турции в Сочи согласовали следующий этап урегулирования ситуации: Владимир Путин и Эрдоган договорились, что нужно размежевать умеренную оппозицию и террористов, а также создать демилитаризованную зону шириной 15–20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Разделением радикальных и умеренных группировок должна была заняться Анкара. Однако этот процесс так и не начался. При этом режим прекращения огня в Идлибе никогда не распространялся на действия против террористических группировок, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», поэтому российские ВКС наносят авиаудары по боевикам этой группировки.

В августе ситуация в районе уже едва не привела к прямому военному столкновению Сирии и Турции. Тогда сирийская правительственная армия начала наступление на юге и взяла под контроль город Хан-Шейхун. При этом один из 12 турецких наблюдательных пунктов, в городе Мурак, оказался на захваченной Дамаском территории. Кроме того, 19 августа сирийские военные обстреляли трассу Дамаск — Алеппо на пути турецкого конвоя, который двигался на юг зоны.