Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию

Главы министерств прибудут в Турцию в воскресенье. Они проведут серию консультаций по региональным проблемам

Сергей Шойгу и Сергей Лавров (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу отправятся на переговоры в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Министры прибудут в Турцию 14 июня в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время визита межведомственная российская делегация во главе с Лавровым и Шойгу проведет консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес для двух стран.

Ранее, 10 июня, президенты России и Турции в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.