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Политика ,  
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Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию

Главы министерств прибудут в Турцию в воскресенье. Они проведут серию консультаций по региональным проблемам
Сергей Шойгу и Сергей Лавров (слева направо)
Сергей Шойгу и Сергей Лавров (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу отправятся на переговоры в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Министры прибудут в Турцию 14 июня в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время визита межведомственная российская делегация во главе с Лавровым и Шойгу проведет консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес для двух стран.

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии
Политика
Владимир Путин

Ранее, 10 июня, президенты России и Турции в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

Путин выразил озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к мирному урегулированию конфликта в рамках решений берлинской конференции.

Главы государств также договорились продолжить совместную работу по наведению порядка в сирийском Идлибе — контролировать соблюдение перемирия и нейтрализовать террористические группировки.

Правительство нацсогласия отвергло выдвинутую Египтом инициативу по Ливии
Политика
Фото: John Moore / Getty Images

После смерти Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии борются за власть международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и армия фельдмаршала Халифы Хафтара (ЛНА).

С 2019 года Хафтар пытается взять под контроль Триполи, где заседает ПНС. В мае 2020 года конфликт в стране обострился. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что перемирие, достигнутое по итогам конференции в Берлине в январе 2020 года, полностью сорвано.

Захарова заявила об окончательном срыве перемирия в Ливии
Политика
Фото: Reuters

В начале июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил план по урегулированию конфликта в Ливии, который предполагал полное прекращение огня и вывод всех иностранных наемников из страны. В Каире предложили Хафтару обеспечить безопасность в стране, объединить все государственные институты и принять конституционную декларацию.

В ПНС отвергли египетский план. Хафтар, напротив, его одобрил. По данным Reuters, с предложениями ас-Сиси согласились Объединенные Арабские Эмираты. В российском посольстве в Египте также позитивно отреагировали на инициативу Каира.

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
Политика
Турецкое посольство в Триполи, Ливия

Турция обвиняет Хафтара в обстреле своего посольства в Триполи. По данным Анкары, армия фельдмаршала в мае нанесла массированный ракетный удар по центру города, в результате которого пострадали дипломатические миссии, аэропорт и гражданская инфраструктура.

В турецком МИДе пообещали при повторении обстрела открыть ответный огонь по ЛНА. До этого в феврале в армии Хафтара сообщили, что уничтожили турецкий корабль в порту Триполи, который привез оружие и боеприпасы для ПНС в нарушение действующего эмбарго.

Авторы: Михаил Юшков, Михаил Котляр
Теги: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Турция
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