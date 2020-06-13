Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию

Путин выразил озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к мирному урегулированию конфликта в рамках решений берлинской конференции.
Главы государств также договорились продолжить совместную работу по наведению порядка в сирийском Идлибе — контролировать соблюдение перемирия и нейтрализовать террористические группировки.
После смерти Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии борются за власть международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и армия фельдмаршала Халифы Хафтара (ЛНА).
С 2019 года Хафтар пытается взять под контроль Триполи, где заседает ПНС. В мае 2020 года конфликт в стране обострился. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что перемирие, достигнутое по итогам конференции в Берлине в январе 2020 года, полностью сорвано.
В начале июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил план по урегулированию конфликта в Ливии, который предполагал полное прекращение огня и вывод всех иностранных наемников из страны. В Каире предложили Хафтару обеспечить безопасность в стране, объединить все государственные институты и принять конституционную декларацию.
В ПНС отвергли египетский план. Хафтар, напротив, его одобрил. По данным Reuters, с предложениями ас-Сиси согласились Объединенные Арабские Эмираты. В российском посольстве в Египте также позитивно отреагировали на инициативу Каира.
Турция обвиняет Хафтара в обстреле своего посольства в Триполи. По данным Анкары, армия фельдмаршала в мае нанесла массированный ракетный удар по центру города, в результате которого пострадали дипломатические миссии, аэропорт и гражданская инфраструктура.
В турецком МИДе пообещали при повторении обстрела открыть ответный огонь по ЛНА. До этого в феврале в армии Хафтара сообщили, что уничтожили турецкий корабль в порту Триполи, который привез оружие и боеприпасы для ПНС в нарушение действующего эмбарго.