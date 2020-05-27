США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления: власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Его поддерживают западные страны, а также Катар и Турция. Последняя в декабре прошлого года решила активнее участвовать в конфликте и начала переброску в Ливию не только своих военных, но и бойцов сирийской оппозиции. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которого поддерживают ОАЭ и Египет. Кроме того, по заявлением Эрдогана и других западных политиков, а также СМИ, на его стороне воюет российская «ЧВК Вагнера».

С начала года несколько раз о присутствии российской ЧВК в Ливии говорил президент Турции Реджеп Эрдоган. 25 мая турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на заявление штаба Правительства национального согласия (ПНС) сообщило , что зону боевых действий на западе Ливии на самолетах покинули до 1,6 тыс бойцов ЧВК Вагнера — они отступили в сторону Эль-Джуфры.

Москва отрицает свое военное вмешательство в ливийский конфликт. Официальная позиция такова — если в Ливии «и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства». Об этом говорил в январе президент России Владимир Путин.

С чем могут быть связаны обвинения

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов не исключает, что предполагаемый отвод сил ЧВК Вагнера может объясняться тем, что так Москва оказывает давление на Хафтара, пытается заставить его отказаться от планов захватить Триполи и вернуть к мирным переговорам.

Однако полностью ослаблять его позиции не в интересах России, отмечает эксперт. «За последние две недели появилась опасность, что фронт может посыпаться, поэтому Хафтара могли усилить авиацией, чтобы ЛНА сохранила боевую устойчивость, — поясняет Семенов. — Похоже на то, что между Москвой и Анкарой достигнуты договоренности, и все, что происходит, может быть в их рамках. ЛНА должна отодвинуться от Триполи, но не быть разгромлена и иметь потенциал для продолжения борьбы с ПНС и Турцией».

Пресс-релиз Africom означает, что Вашингтон теперь явно занял сторону ПНС, считает эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов. Россия при этом является далеко не главным спонсором ЛНА — ими остаются ОАЭ и Египет, подчеркивает он. У Египта, добавляет Мардасов, огромная по протяженности граница с Ливией, которая совершенно не контролируется мониторинговыми миссиями. «Если раньше Россия старалась не повторять в Ливии ошибки, допущенные в Сирии — не поддерживать явно какую-либо из сторон, а взаимодействие с Хафтаром компенсировать контактами с Триполи, то с 2018 года Москва стала все больше поддерживать Хафтара», — добавляет Мардасов. Сейчас, по его мнению, Москва хочет восстановить в Ливии статус-кво, чтобы можно было начать переговоры.

28 апреля Хафтар объявил о принятии на себя всей полноты власти в стране и выходе из Схиратского соглашения, в результате которого сформировалось ПНС. Он заявил, что соглашение «стало частью прошлого» по решению ливийского народа. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не одобряет это заявление Хафтара.

Как изменился баланс сил в Ливии

Во время пандемии коронавируса военные действия в Ливии не прекратились. Несколько недель назад армия ПНС начала активное наступление на позиции ЛНА. 18 мая ПНС объявило о захвате военной базе Хафтара Эль-Ватия. База находилась в руках ЛНА с 2014 года и была основной базой Хафтара на западе страны, говорит эксперт Семенов. Ее падение позволило силам ПНС успешно провести наступление и на других участках фронта — в частности, выбить войска ЛНА из пригородов Триполи. Сейчас к югу от Триполи продолжаются ожесточенные бои. На захваченной базе бойцы ПНС нашли брошенный при отступлении зенитный ракетный комплекс (ЗРК) российского производства «Панцирь», поставленный из ОАЭ. Захваченный ЗРК с триумфом провезли по улицам Триполи. Теперь правительство Сараджа предъявляет этот «Панцирь» Совету безопасности ООН как доказательство нарушения международного эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Это событие стало особенно важно для Турции. Анкара стала открыто поддерживать Сараджа под предлогом того, что он легитимный и признанный правитель, тогда как против него воюет армия наемников, которым в нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию оказывают поддержку третьи страны, говорит Семенов. «Такой «Панцирь» из ограниченной серии на шасси MAN никакая ЧВК приобрести не может. Теперь у Турции есть доказательства того, что силы Хафтара получают помощь от иностранных государств и дополнительные основания для того, чтобы находиться в Ливии. Ее позиции значительно усилились», — говорит он.

Запрет на поставку оружия любой из враждующих в Ливии сторон введен Советом безопасности ООН в 2011 году, однако он неоднократно нарушался. 19 января этого года в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, в которой приняли участие представители России, стран Евросоюза, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ. Участники согласились не оказывать поддержку сторонам конфликта, а также договорились усилить контроль за тем, чтобы в Ливию не поставлялось оружие. Теперь США могут использовать информацию о переброске российских военных самолетов в Ливию как предлог ввести санкции, допустил в разговоре с РБК эксперт Мардасов.