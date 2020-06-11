С места аварии на ТЭЦ в Норильске вывезли более 30 тыс. т грязного грунта

Фото: Global Look Press

С места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив топлива, в промышленный отвал вывезли свыше 37 тыс. т загрязненного поверхностного грунта, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. При этом 7,7 тыс. т. грунта вывезли за минувшие сутки.

Также отмечается, что за все время после аварии сорбентом было обработано 49,6 тыс. кв. м загрязненной территории, в том числе за последние сутки — 9 тыс. кв. м.

Кроме того, в рамках ликвидации последствий аварии собрано 3,5 тыс. куб. м топливно-водяной смеси, общий объем которой составил в итоге 12,5 тыс. куб. м.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3 произошла авария, в результате которой из резервуара с дизельным топливом выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения, по данным на 4 июня, составляла 180 тыс. кв. м.