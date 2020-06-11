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Авария с топливом в Норильске ,  
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С места аварии на ТЭЦ в Норильске вывезли более 30 тыс. т грязного грунта

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

С места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив топлива, в промышленный отвал вывезли свыше 37 тыс. т загрязненного поверхностного грунта, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. При этом 7,7 тыс. т. грунта вывезли за минувшие сутки.

Также отмечается, что за все время после аварии сорбентом было обработано 49,6 тыс. кв. м загрязненной территории, в том числе за последние сутки — 9 тыс. кв. м.

Кроме того, в рамках ликвидации последствий аварии собрано 3,5 тыс. куб. м топливно-водяной смеси, общий объем которой составил в итоге 12,5 тыс. куб. м.

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Фото: МЧС России

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3 произошла авария, в результате которой из резервуара с дизельным топливом выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения, по данным на 4 июня, составляла 180 тыс. кв. м.

СК завел четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). В рамках расследования были задержаны четыре руководителя ТЭЦ-3.

Теги: новости, МЧС, авария, Норильск
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