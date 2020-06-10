Авария с топливом в Норильске , 10 июн, 12:41
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По делу о разливе топлива в Норильске задержали трех руководителей ТЭЦ
В рамках дела, открытого после аварии на ТЭЦ в Норильске и разлива топлива, были задержаны директор предприятия, главный инженер и его заместитель, сообщается на сайте Следственного комитета.
Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Николай Уткин сообщил РБК, что компания считает данную меру неоправданно жесткой.
«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — добавил Уткин.
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