«Норникель» демонтирует аварийный резервуар ТЭЦ-3 после разлива топлива

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«Норникель» демонтирует резервуар ТЭЦ-3 в Норильске, из-за разгерметизации которого произошел масштабный разлив топлива. Об этом сообщил первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко, передает ТАСС.

«Будут работать специалисты, мы собираемся эту емкость демонтировать», — сказал он.

Как уточняет «РИА Новости», Дяченко пояснил, что демонтаж резервуара нужен для того, чтобы изучить его свайное основание и установить причины проседания опор хранилища, которое, как говорили ранее в компании, и привело к разливу топлива. По словам вице-президента «Норникеля», земля под резервуаром может не соответствовать проектным требованиям.

Дяченко отмечал, что на емкости по соседству с аварийной также обнаружили трещины. По расчетам компании, в ней находится около 12 т топлива, резервуар решили полностью освободить.