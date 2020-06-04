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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» демонтирует аварийный резервуар ТЭЦ-3 после разлива топлива

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

«Норникель» демонтирует резервуар ТЭЦ-3 в Норильске, из-за разгерметизации которого произошел масштабный разлив топлива. Об этом сообщил первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко, передает ТАСС.

«Будут работать специалисты, мы собираемся эту емкость демонтировать», — сказал он.

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Как уточняет «РИА Новости», Дяченко пояснил, что демонтаж резервуара нужен для того, чтобы изучить его свайное основание и установить причины проседания опор хранилища, которое, как говорили ранее в компании, и привело к разливу топлива. По словам вице-президента «Норникеля», земля под резервуаром может не соответствовать проектным требованиям.

Дяченко отмечал, что на емкости по соседству с аварийной также обнаружили трещины. По расчетам компании, в ней находится около 12 т топлива, резервуар решили полностью освободить.

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Фото: РИА Новости

Дяченко также рассказал об этапах ликвидации разлившегося топлива из реки Амбарная. Сначала его будут собирать во временные емкости, которые директор назвал «герметичными и всепогодными». На втором этапе рассматривают несколько вариантов действий, среди них — постройка временного трубопровода для откачки загрязненной воды, а также перевозка откачанного топлива на санях после наступления заморозков.

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Фото: Денис Кожевников / ТАСС

29 мая в результате разгерметизации на ТЭЦ-3 из хранилища вылилось около 21 тыс. т дизеля, площадь загрязнения на 4 июня составила 180 тыс. кв. м. Нефтепродукты попали в землю, реки Амбарная, Далдыкан и их притоки.

Генпрокуратура возбудила по факту разлива нефти три уголовных дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. 3 июня материалы дел объединили в одно производство и передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Теги: «Норникель», ТЭЦ, разлив нефтепродуктов, Норильск
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