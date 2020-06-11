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Авария с топливом в Норильске ,  
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СК начал проверку из-за помех освещавшим аварию в Норильске журналистам

Проверку о препятствовании работе журналистов в Норильске Следственный комитет начал после репортажа, в котором сотрудники СМИ рассказали о похищении штатива
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ о препятствовании работе журналистов при освещении экологической катастрофы в Норильске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГСЛ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«7 июня 2020 года в программе «Добров» на канале РЕН ТВ был показан сюжет о ситуации с разливом нефти в результате разгерметизации резервуара в городе Норильске. Журналист, снимавший материал, заявил в эфире о том, что один из руководителей предприятия АО «НТЭК», на котором произошла утечка, воспрепятствовал работе журналистов и похитил у них штатив от видеокамеры. В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.

АО «НТЭК» — Норильско-Таймырская энергетическая компания, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ-3, на которой 29 мая прорвался один из резервуаров с дизельным топливом, в результате чего в почву и реки вылилось более 20 куб. м дизтоплива.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Пресс-служба МИЦ «Известия» сообщила РБК, что инцидент произошел 5 июня, в нем участвовал заместитель генерального директора АО «НТЭК» Игорь Коробкин. «Съемочная группа МИЦ «Известия» снимала репортаж в районе устья реки Амбарная, который впоследствии вышел на телеканале РЕН ТВ в итоговой программе «Добров в эфире». В ходе работы журналистов представители АО «НТЭК», в том числе Игорь Коробкин, всячески пытались помешать съемке, предпринимали попытки задержать оператора и корреспондента МИЦ «Известия» и даже похитили штатив, принадлежащий телекомпании. Кадры похищения штатива и попыток руководства АО «НТЭК» задержать съемочную группу МИЦ «Известия» были показаны в рамках сюжета в программе «Добров в эфире» 7 июня на телеканале РЕН ТВ», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам корреспондента Виталия Ханина, сотрудник в куртке АО «НТЭК» без разрешения членов съемочной группы забрал штатив и, видимо, спрятал его. «Скорее всего, это было сделано для того, чтобы задержать нашу съемочную группу. При этом заместитель генерального директора АО «НТЭК» Игорь Коробкин отказывался сообщить, где находится дорогостоящее съемочное оборудование. Только спустя какое-то время и наших поисков по всей территории лагеря штатив наконец вернули, так и не сказав, где он все это время был», — цитирует пресс-служба журналиста.

В «Норникеле» отказались от комментариев.

Резервуар с топливом прорвался на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая, в почву и водоемы попало около 21 тыс. куб. м дизельного топлива. Устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется примерно в 10 млрд руб., говорил на совещании с президентом России Владимиром Путиным глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Авторы: Артем Афонский, Владислав Гордеев
Теги: Норильск, экологическая катастрофа, Следственный комитет
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