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Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро

В региональном министерстве экологии сообщили, что до сих пор существует угроза попадания нефтепродуктов в реку, которая впадает в Карское море, но пока их в ней не обнаружили
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Енисей» губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро, около 70 км длиной. Естественно, там есть и рыба, хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Река до бон и после бон озера пострадали в разной мере. Но, тем не менее, топливо уже там», — сказал глава региона.

О том, что специалисты обнаружили следы нефтепродуктов в озере Пясино под Норильском, сообщила и заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк, передал ТАСС.

Гуменюк предположила, что защитные сооружения на реке Амбарная (которая впадает в Пясино) либо были установлены позже, чем нужно, либо оказались недостаточно эффективными.

При этом замминистра заверила, что в реке, которая вытекает из озера и впадает в Карское море, следов нефтепродуктов не обнаружено. Гуменюк сказала, что ситуация может ухудшиться после ухода с реки больших льдин, которые пока являются естественными барьерами для вредных веществ.

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Замминистра также рассказала, что сохраняется высокая концентрация нефтепродуктов в ручье Безымянный, а, значит, топливо продолжает через почву попадать в близлежащие реки.

Пясино — озеро ледникового происхождения. Оно располагается на севере Красноярского края в 20 км от Норильска. Площадь поверхности водоема составляет 735 км. Из озера вытекает единственная река — Пясина. Она ведет в Карское море. Пясино собирает воды крупных северных озер Лама, Кета и Глубокое в горах плато Путорана.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочерней компании «Норильского никеля») произошла 29 мая. По словам начальника аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Ильи Горлаева, в водоемы попало около 18 тыс. т дизеля.

По факту случившегося возбуждены три уголовных дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. Был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслав Старостин. Суд арестовал его до 31 июля.

По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, на устранение последствий аварии может понадобиться 10 млрд руб. и более. Он пообещал, что компания покроет все расходы и «ни одного рубля бюджетных средств» потрачено не будет. В свою очередь президент Владимир Путин поручил разобраться в причинах аварии и оценить ущерб. «Надеюсь, что и финансовые вопросы будут решены так, как было предложено руководителем компании», — сказал глава государства.

Авторы: Ксения Аскерова, Артем Филипенок
Теги: МЧС, «Норникель»
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