Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро

В региональном министерстве экологии сообщили, что до сих пор существует угроза попадания нефтепродуктов в реку, которая впадает в Карское море, но пока их в ней не обнаружили

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Енисей» губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро, около 70 км длиной. Естественно, там есть и рыба, хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Река до бон и после бон озера пострадали в разной мере. Но, тем не менее, топливо уже там», — сказал глава региона.

О том, что специалисты обнаружили следы нефтепродуктов в озере Пясино под Норильском, сообщила и заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк, передал ТАСС.

Гуменюк предположила, что защитные сооружения на реке Амбарная (которая впадает в Пясино) либо были установлены позже, чем нужно, либо оказались недостаточно эффективными.

При этом замминистра заверила, что в реке, которая вытекает из озера и впадает в Карское море, следов нефтепродуктов не обнаружено. Гуменюк сказала, что ситуация может ухудшиться после ухода с реки больших льдин, которые пока являются естественными барьерами для вредных веществ.