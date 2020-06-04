Авария с топливом в Норильске , 04 июн, 13:26
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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске
Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин во время допроса сотрудниками СК РФ
Суд арестовал до 31 июля начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») Вячеслава Старостина после разлива топлива. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Красноярского краевого суда.
Ранее он отказался от дачи показаний.
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