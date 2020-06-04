Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
Последствия урагана на Северном Кавказе. Фоторепортаж Общество, 13:47  СМИ узнали о штрафе полковнику за избиение стрелявших в спецслужбу Сирии Общество, 13:46 Лечившего парализованную фристайлистку врача объявили в розыск Спорт, 13:42 Зумеры в Поднебесной: дети семей «одного ребенка» Совместный проект, 13:40 Попова заявила о невозможности создать единую вакцину от коронавируса Общество, 13:36 Лига легенд: 10 сумок из прошлого, которые вернулись в продажу Стиль, 13:34 Акции «Норникеля» усилили падение до 7,5% после слов Пескова «истина будет установлена» Quote, 13:34 Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске Общество, 13:26 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 13:25 Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок Бизнес, 13:24 Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России Технологии и медиа, 13:16 Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать Политика, 13:16 Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 13:09 За время самоизоляции число уязвимых компьютеров в России выросло втрое Крипто, 13:03
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске

Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин во время допроса сотрудниками СК РФ
Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин во время допроса сотрудниками СК РФ (Фото: СК РФ)

Суд арестовал до 31 июля начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») Вячеслава Старостина после разлива топлива. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Ранее он отказался от дачи показаний.

Материал дополняется 

Теги: Норильск, ЧП, ТЭЦ, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter