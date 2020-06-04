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Курс доллара на 4 июня USD ЦБ: 68,34 (-0,64)

Курс евро на 4 июня EUR ЦБ: 76,62 (-0,15)

Последствия урагана на Северном Кавказе. Фоторепортаж

СМИ узнали о штрафе полковнику за избиение стрелявших в спецслужбу Сирии

Лечившего парализованную фристайлистку врача объявили в розыск

Зумеры в Поднебесной: дети семей «одного ребенка»

Попова заявила о невозможности создать единую вакцину от коронавируса

Лига легенд: 10 сумок из прошлого, которые вернулись в продажу

Акции «Норникеля» усилили падение до 7,5% после слов Пескова «истина будет установлена»

Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске

Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера

Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать

Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда

За время самоизоляции число уязвимых компьютеров в России выросло втрое