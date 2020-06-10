МЧС заявило о недопустимости попыток скрыть реальную ситуацию в Норильске

Фото: МЧС России

Попытки скрыть или исказить информацию о реальном положении дел в Норильске после аварии с разливом топлива недопустимы. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

«Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске», — сказал он.

Зиничев поручил держать на контроле вопросы очистки донных отложений и утилизации собранных загрязнений.

В результате аварии 29 мая из резервуара с дизельным топливом ТЭЦ-3 в Норильске выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов, которые попали в землю, реки Амбарная, Далдыкан, их притоки. Площадь загрязнения на 4 июня составила 180 тыс. кв. м.