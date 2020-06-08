Авария с топливом в Норильске , 08 июн, 19:32
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СК пригрозил новыми арестами по делу об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, после ареста одного из подозреваемых. Об этом сообщается на сайте СК России.
«Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия», — говорится в сообщении.
Ранее главе котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») Вячеславу Старостину предъявили обвинение по ст. 246 УК России «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
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