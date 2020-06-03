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Дело о разливе топлива в Норильске передали центральному аппарату СК

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Все материалы трех уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске (Красноярский край) объединены в одно производство, их расследование поручено Главному управлению Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта, произведена выемка документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива, проводятся другие необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.

Путин попросил разобраться с информированием о ЧП в Норильске
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Фото: Денис Кожевников / ТАСС

О том, что после ЧП с разливом топлива в Норильске были возбуждены три уголовных дела, ранее сообщала Генпрокуратура. Речь шла о делах, открытых по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Разлив топлива произошел на ТЭЦ-3 29 мая. По данным МЧС, это произошло из-за того, что автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом, после чего машина загорелась. Затем в АО «НТЭК» сообщили, что резервуар повредился из-за внезапного проседания опор, а автомобиль проезжал мимо и загорелся от соприкосновения с пролившимся топливом.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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1 июня из-за аварии в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск ввели режим ЧС межмуниципального уровня. Предположительно, разлилось 20 тыс. т нефтепродуктов на площади 350 кв. м. По делу был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.

2 июня президент России Владимир Путин попросил правоохранительные и контролирующие органы разобраться, своевременно ли была передана информация о ЧП, он также решил объявить федеральную ЧС.

Теги: Норильск, Следственный Комитет РФ
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