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Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв. м

Фото: ilya_torgonskyi / Instagram
Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

«По состоянию на 2.06.2020 площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройство из непромокаемого материала, позволяющее сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. кв. м», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что дизельное топливо в результате аварии попало в землю и в водосборные площади ручья Безымянного, рек Дальдыкан и Амбарной.

Красноярский губернатор и глава МЧС прибыли в Норильск на место ЧП на ТЭЦ
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Утечка топлива произошла в ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. По данным Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК), резервуар дизельного топлива получил повреждения из-за внезапного проседания опор. Из него выплеснулось около 21 тыс. т дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела по ст. 250 УК (загрязнение вод), ч 1 ст. 254 УК (порча земли) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

4 июня губернатор Красноярского края Александр Усс, глава МЧС России Евгений Зиничев и замгенпрокурора Николай Шишкин прибыли на место разлива топлива. Они будут принимать решения о механизмах ликвидации последствий утечки.
 

Теги: Норильск, ТЭЦ, авария
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