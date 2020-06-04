Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв. м

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Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

«По состоянию на 2.06.2020 площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройство из непромокаемого материала, позволяющее сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. кв. м», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что дизельное топливо в результате аварии попало в землю и в водосборные площади ручья Безымянного, рек Дальдыкан и Амбарной.

Утечка топлива произошла в ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. По данным Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК), резервуар дизельного топлива получил повреждения из-за внезапного проседания опор. Из него выплеснулось около 21 тыс. т дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан.