Начальнику цеха ТЭЦ предъявили обвинение по делу об аварии в Норильске

Вячеслав Старостин во время допроса (Фото: СК РФ)

Следственный комитет предъявил обвинение начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») Вячеславу Старостину, сообщается на сайте ведомства.

Старостину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

29 мая на ТЭЦ-3 произошел крупный разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел: о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. В рамках расследования 3 июня Старостина задержали, однако дать показания начальник цеха отказался. На следующий день начальника его арестовали до 31 июля.