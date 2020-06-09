«Норникель» опроверг слова губернатора о попадании топлива в озеро Пясино

Работы по ликвидации ​последствий разлива нефтепродуктов (Фото: Норникель / Vk)

Попадание нефтепродуктов в озеро Пясино после разлива более 21 тыс. т дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском удалось предотвратить, утвеждается в материалах, опубликованных на сайте компании «Норильский никель».

В презентации говорится, что установленные на реке Амбарная боновые заграждения остановили распространение топливного пятна вниз по течению и предотвратили попадание нефтепродуктов в озеро Пясино, откуда загрязнение могло бы добраться до Карского моря.

«Нефтяное пятно не достигло озера Пясино. Риск загрязнения Карского моря отсутствует», — говорится в документе.

В подтверждение в презентации приводятся сделанные со спутника снимки, доказывающие, что боны остановили продвижение пятна по реке Амбарная.

Во вторник, 9 июня, в интервью телеканалу «Енисей» губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что топливо после разлива попало в озеро Пясино.