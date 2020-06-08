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Авария с топливом в Норильске ,  
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В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске

По словам главы Росприродназора Светланы Радионовой, задача — не допустить повторения аварии, случившейся в Норильске. Профилактика аварийных ситуаций должна работать на постоянной основе, сказала она
Норникель GMKN ₽20 400 +2% Купить
Светлана Радионова во время осмотра места ЧП в Норильске
Светлана Радионова во время осмотра места ЧП в Норильске (Фото: rpn.gov.ru)

Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива. Об этом в интервью РБК заявила глава ведомства Светлана Радионова, которая присутствовала при ликвидации последствий этого инцидента.

«Сейчас идут ликвидационные мероприятия, объявлен федеральный режим ЧС. Все силы мобилизованы для сбора нефтепродуктов. Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды. <...> Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены многократно», — сказала она.

По словам Радионовой, расчет ущерба от этой аварии зависит от того, как много можно будет собрать нефтепродуктов из загрязненных рек и грунта.

Глава Росприроднадзора — РБК: «Штрафы не являются целью и панацеей»
Бизнес
Светлана Радионова

«Предупреждение всегда будет эффективнее последующего устранения уже совершенного нарушения и возмещения ущерба. Профилактика — это основное, что должно работать на постоянной основе», — заявила глава Росприроднадзора.

Вечером в пятницу, 5 июня, совладелец и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что в целях профилактики сотрудники НТЭК начали откачивать топливо из хранилищ, построенных так же, как резервуар на территории ТЭЦ-3, из которого вылился дизель. «На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и [уверенности в] надежности состояния этих свай», — сказал он.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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До этого Потанин на совещании с президентом Владимиром Путиным пообещал, что «Норникель» компенсирует ущерб из-за аварии на сумму 10 млрд руб. или даже больше.

«Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы. Просто несопоставимо. Я к чему, если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», — ответил на это Путин.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: «Норильский никель», авария
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