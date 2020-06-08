В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске

По словам главы Росприродназора Светланы Радионовой, задача — не допустить повторения аварии, случившейся в Норильске. Профилактика аварийных ситуаций должна работать на постоянной основе, сказала она

Светлана Радионова во время осмотра места ЧП в Норильске (Фото: rpn.gov.ru)

Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива. Об этом в интервью РБК заявила глава ведомства Светлана Радионова, которая присутствовала при ликвидации последствий этого инцидента.

«Сейчас идут ликвидационные мероприятия, объявлен федеральный режим ЧС. Все силы мобилизованы для сбора нефтепродуктов. Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды. <...> Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены многократно», — сказала она.

По словам Радионовой, расчет ущерба от этой аварии зависит от того, как много можно будет собрать нефтепродуктов из загрязненных рек и грунта.

«Предупреждение всегда будет эффективнее последующего устранения уже совершенного нарушения и возмещения ущерба. Профилактика — это основное, что должно работать на постоянной основе», — заявила глава Росприроднадзора.