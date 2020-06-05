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Авария с топливом в Норильске ,  
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Путин описал тупиковую и опасную для экологии логику

Встреча Владимира Путина с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты (в режиме видеоконференции)
Встреча Владимира Путина с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

В России распространен потребительский подход к природе, многие живут по принципу «после нас хоть потоп». Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время видеоконференции с представителями общественных организаций, работающими в сфере экологии и зоозащиты. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Многие живут по принципу «после нас — хоть потоп», — сказал Путин. «Такая логика — тупиковая и крайне опасная», — добавил он.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Елена Панова заявила, что на восстановление экологии в районе Норильска, где 29 мая произошла утечка нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3, уйдет не менее десяти лет. Она уточнила, что нанесенный ущерб водным ресурсам оценивается «не в один миллиард», а суша пострадала еще больше.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Российское отделение Greenpeace оценило экологический ущерб от разлива топлива в 6 млрд руб., затем эксперты организации увеличили сумму до 10,2 млрд. Глава «Норникеля» Владимир Потанин указал, что устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд руб.

В результате разлива топлива площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Всего из резервуара вытекло около 21 тыс. т нефтепродуктов, из них около 6 тыс. попали в почву, остальные утекли в реки Амбарная, Далдыкан и их притоки.

Президент не получил своевременно информацию об утечке топлива, рассказал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Ранее Путин раскритиковал главу Норильско-Таймырской энергетической компании и местные власти за скорость информирования о ЧП. «Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей?», — сказал он. Правоохранительные органы ведут расследование о причинах задержки в информировании властей.

Потанин назвал Путину стоимость работ по устранению аварии в Норильске
Общество
Владимир Потанин

5 июня Путин поручил изменить природоохранное законодательство, чтобы избежать повторения подобных аварий. Он также поручил Росприроднадзору проверить все аналогичные объекты на территории России.

Руководство «Норильского никеля», чьей «дочке», Норильско-Таймырской энергетической компании, принадлежит ТЭЦ-3 с аварийным резервуаром, назвало причиной аварии просадку свай под фундаментом хранилища из-за аномально теплой погоды и таяния вечной мерзлоты.

Теги: Владимир Путин, экология
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