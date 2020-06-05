Путин описал тупиковую и опасную для экологии логику

Встреча Владимира Путина с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

В России распространен потребительский подход к природе, многие живут по принципу «после нас хоть потоп». Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время видеоконференции с представителями общественных организаций, работающими в сфере экологии и зоозащиты. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Многие живут по принципу «после нас — хоть потоп», — сказал Путин. «Такая логика — тупиковая и крайне опасная», — добавил он.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Елена Панова заявила, что на восстановление экологии в районе Норильска, где 29 мая произошла утечка нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3, уйдет не менее десяти лет. Она уточнила, что нанесенный ущерб водным ресурсам оценивается «не в один миллиард», а суша пострадала еще больше.

Российское отделение Greenpeace оценило экологический ущерб от разлива топлива в 6 млрд руб., затем эксперты организации увеличили сумму до 10,2 млрд. Глава «Норникеля» Владимир Потанин указал, что устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд руб.