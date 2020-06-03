«Норникель» сообщил об обнаружившем разлив топлива охраннике

По словам первого вице-президента «Норникеля» Сергея Дяченко, охранник заметил, что произошло ЧП, после того как загорелась въехавшая в разлившееся топливо машина

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Разлив дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел в результате внезапной просадки свай под фундаментом дизелехранилища, принадлежащего Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»). Об этом сообщил первый вице-президент, операционный директор компании «Норильский никель» Сергей Дяченко, пресс-служба компании передала его слова РБК.

По его словам, просадка свай привела к разгерметизации хранилища, содержавшего более 21 тыс. т дизтоплива, после чего жидкость «в течение короткого периода времени выплеснулась наружу».

«Все происходило быстро, сила удара была такова, что защитные сооружения не успели отреагировать», — сказал Дяченко, не объяснив, о какой реакции идет речь. Вытекшее из резервуара топливо попало в ручей, а из него в реку Амбарная.

«Первым эту информацию получил охранник нашего предприятия. Он увидел, что горит автомобиль. Машина проезжала мимо и случайно попала в проливающуюся жидкость, в результате чего и произошло возгорание», — добавил Дяченко. После того как охранник сообщил о ЧП, на место прибыли пожарные, потушившие автомобиль. Информацию о случившемся, по словам Дяченко, диспетчер НТЭК подал в городской штаб по ГО и ЧС, а тот направил полученные данные в краевое управление МЧС.