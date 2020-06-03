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«Норникель» сообщил об обнаружившем разлив топлива охраннике

По словам первого вице-президента «Норникеля» Сергея Дяченко, охранник заметил, что произошло ЧП, после того как загорелась въехавшая в разлившееся топливо машина
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Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Разлив дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел в результате внезапной просадки свай под фундаментом дизелехранилища, принадлежащего Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»). Об этом сообщил первый вице-президент, операционный директор компании «Норильский никель» Сергей Дяченко, пресс-служба компании передала его слова РБК.

По его словам, просадка свай привела к разгерметизации хранилища, содержавшего более 21 тыс. т дизтоплива, после чего жидкость «в течение короткого периода времени выплеснулась наружу».

«Все происходило быстро, сила удара была такова, что защитные сооружения не успели отреагировать», — сказал Дяченко, не объяснив, о какой реакции идет речь. Вытекшее из резервуара топливо попало в ручей, а из него в реку Амбарная.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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«Первым эту информацию получил охранник нашего предприятия. Он увидел, что горит автомобиль. Машина проезжала мимо и случайно попала в проливающуюся жидкость, в результате чего и произошло возгорание», — добавил Дяченко. После того как охранник сообщил о ЧП, на место прибыли пожарные, потушившие автомобиль. Информацию о случившемся, по словам Дяченко, диспетчер НТЭК подал в городской штаб по ГО и ЧС, а тот направил полученные данные в краевое управление МЧС.

В сообщении от 31 мая на сайте «Норникеля» говорится, что опоры просели внезапно, до этого они «без нареканий» служили 30 лет. Автомобиль, который проезжал за пределами хранилища, загорелся «от соприкосновения с проливами дизельного топлива». В результате возник пожар на площади 300 кв. м, который был успешно потушен. Водитель автомобиля не пострадал.

На сайте также приводятся слова Дяченко о вероятной причине проседания свай. «Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна», — сказал он.

3 июня в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания с участием президента России Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство получило информацию о происшествии в Норильске только 31 мая. До этого, по словам министра, компания пыталась ликвидировать последствия аварии своими силами. Путин пообещал поручить правоохранительным органам «дать правовую оценку всем действиям должностных лиц».

Путин решил объявить федеральную ЧС из-за разлива топлива в Норильске
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

В сообщении «Норникеля» от 2 июня приводятся слова заместителя председателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, который прибыл в Норильск во главе рабочей группы для оценки последствий инцидента. «У компании есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в сжатые сроки ликвидировать последствия утечки, и она с таким вызовом справится», — заявил тогда Цыкалов.

По словам Дяченко, уже 30 мая на место ЧП прибыли спасатели из ФГБУ «Морская спасательная служба», которые установили на реке боны, локализовав распространение дизельного топлива. С тех пор ведется сбор дизельного топлива с поверхности воды, уже собрано уже около 80 тонн, кроме того, уже в первый день удалось в чистом виде откачать с поверхности земли около 100 тонн топлива.

«Темпы дальнейшего сбора зависят от погоды: если ветер будет благоприятный, то пролив будут собирать достаточно быстро. Что касается сбора загрязненной земли: нами организованы бригады, которые сегодня в тех местах, где произошел пролив, вынимают грунт, вывозят его на участок временного складирования. Параллельно прорабатываются вопросы о том, каким образом мы будем заниматься снижением токсичности продукта, а также вопросы размещения», — пояснил Дяченко.

По его словам, компания будет выяснять причины разрушения хранилища топлива, в том числе причины «резкой дезинтеграции опорной плиты, которая вызвала столь негативные последствия».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норильский никель», разлив нефтепродуктов
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