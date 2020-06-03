Путин обратился к главе НТЭК словами «у вас все в порядке со здоровьем?»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае раскритиковал главу компании НТЭК и местные власти за скорость информирования о ЧП. Трансляцию вел РБК.

«Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло, и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы, что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — обратился Путин к гендиректору Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) Сергею Липину.

Отвечая на вопрос Путина о том, почему не удалось оперативно сообщить о том, что произошло, Липин ответил, что компания руководствовалась утвержденным планом ликвидации разлива нефтепродуктов. Он заверил президента, что информация о случившемся была передана.

«Передана? Ну хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается», — заключил президент.