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Путин обратился к главе НТЭК словами «у вас все в порядке со здоровьем?»

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Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае раскритиковал главу компании НТЭК и местные власти за скорость информирования о ЧП. Трансляцию вел РБК.

«Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло, и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы, что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — обратился Путин к гендиректору Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) Сергею Липину.

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Отвечая на вопрос Путина о том, почему не удалось оперативно сообщить о том, что произошло, Липин ответил, что компания руководствовалась утвержденным планом ликвидации разлива нефтепродуктов. Он заверил президента, что информация о случившемся была передана.

«Передана? Ну хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с соответствующими инструкциями действовать как полагается», — заключил президент.

Путин попросил разобраться с информированием о ЧП в Норильске
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Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Утечка дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая. Изначально МЧС сообщало о о том, что в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 врезался автомобиль и начался пожар.

Материал дополняется

Теги: Красноярский край, Норильск, Владимир Путин, разлив топлива
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