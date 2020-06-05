Кремль объяснил реплику Путина в адрес владельцев аварийной ТЭЦ Норильска

Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: morspas.com)

Президенту не было своевременно доложено об аварии на норильской ТЭЦ-3, в результате которой случился масштабный разлив топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Было доложено позже, собственно поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о ЧС в крае из сообщений соцсетей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда президенту доложили об аварии.

Представитель Кремля также предложил «не забегать вперед» и дождаться результатов расследования по этому вопросу. «Вы знаете, что на предмет своевременного или несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам. Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией», — указал Песков.

3 июня президент России Владимир Путин во время совещания о ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае раскритиковал главу Норильско-Таймырской энергетической компании (АО «НТЭК») и местные власти за скорость информирования о ЧП. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем? ..» — спросил Путин гендиректора АО «НТЭК» Сергея Липина.