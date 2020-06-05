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Авария с топливом в Норильске ,  
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Кремль объяснил реплику Путина в адрес владельцев аварийной ТЭЦ Норильска

Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: morspas.com)

Президенту не было своевременно доложено об аварии на норильской ТЭЦ-3, в результате которой случился масштабный разлив топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Было доложено позже, собственно поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о ЧС в крае из сообщений соцсетей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда президенту доложили об аварии.

Представитель Кремля также предложил «не забегать вперед» и дождаться результатов расследования по этому вопросу. «Вы знаете, что на предмет своевременного или несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам. Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией», — указал Песков.

Разлившееся в Норильске топливо предложили вывозить на санях
Общество
Фото: Морская спасательная служба

3 июня президент России Владимир Путин во время совещания о ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае раскритиковал главу Норильско-Таймырской энергетической компании (АО «НТЭК») и местные власти за скорость информирования о ЧП. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем? ..» — спросил Путин гендиректора АО «НТЭК» Сергея Липина.

Авария в Норильске произошла 29 мая. Первоначально появилась информация ГУ МЧС по Красноярскому краю, которое сообщило, что в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 въехал автомобиль, потом он загорелся. В МЧС заявляли, что на работу станции это никак не повлияет. Позже в НТЭК уточнили, что резервуар получил повреждения из-за проседания опор, а машина проезжала мимо.

МЧС сообщило о локализации разлива топлива в Норильске
Общество
Фото: пресс-служба Морспасслужбы / ТАСС

В результате разгерметизации хранилища ТЭЦ-3 из него выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов. Примерно 6 тыс. т попали в землю, остальная часть утекла в реки Амбарная и Далдыкан, их притоки. Площадь загрязнения на 4 июня составила 180 тыс. кв. м. Путин объявил 3 июня ЧС федерального масштаба.

Точная причина аварии пока не установлена. «Норникель» заявил, что дело может быть в потере прочности грунта и просадке свай резервуара.

По факту разлива топлива завели три уголовных дела, их объединили в одно производство и передали в Следственный комитет. 5 июня МЧС России сообщило, что разлив локализован, собрано более 200 т горюче-смазочных материалов.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, разлив нефти, Норильск
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