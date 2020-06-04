В Минприроды предрекли 10 лет на восстановление экологии в Норильске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13
Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 16:43 Власти из-за вспышки COVID-19 ограничили въезд и выезд из Северодвинска Общество, 16:42 Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу Общество, 16:40 В Мурманской области смывшая мост река Кола начала подтапливать поселки Общество, 16:39 Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис Экономика, 16:37 В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей Общество, 16:32 Комплимент от Гретцки и ужин с Путиным. Кумиры 1990-х — Павел Буре Спорт, 16:21 Летевший из Хабаровска на Чукотку самолет внепланово сел в Якутске Общество, 16:20 Игра наоборот. Дневник трейдера #24 Крипто, 16:17 Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса» Общество, 16:17 Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России Политика, 16:12 Как выбрать биржу для торговли криптовалютой. Инструкция для новичка Крипто, 16:11 СМИ узнали о планах «Формулы-1» провести две гонки в Сочи в 2020 году Спорт, 16:11 В Минприроды предрекли 10 лет на восстановление экологии в Норильске Общество, 16:11
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

В Минприроды предрекли 10 лет на восстановление экологии в Норильске

В министерстве предупредили, что ситуация осложняется отсутствием на загрязненной территории площадью 180 тыс. кв. км дорог и резервуаров, необходимых для сбора нефтепродуктов
Норникель GMKN ₽19 924 -8,71% Купить
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Восстановление экологии в районе Норильска, где 29 мая в результате аварии на ТЭЦ произошла утечка около 21 тыс. тонн нефтепродуктов, займет не меньше десяти лет. Как сообщает агентство ТАСС, об этом на онлайн-конференции заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова.

По ее словам, ситуацию осложняет факт, что в условиях Арктики есть проблемы со сбором нефтепродуктов, вылившихся в водоем. «Это надо собрать, собирать некуда, дорог нет, резервуаров нет. Сжигать нельзя, потому что будут выделяться вещества, которые могут быть опасны для жизни», — объяснила замглавы Минприроды.

Панова отметила, что сейчас совместно с МЧС прорабатываются варианты минимизации последствий аварии. «Не в один миллиард оценивается только ущерб воде, а если мы берем сушу, то ущерб намного больше», — констатировала она.

«Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина
Общество
Фото: gazprom-neft.ru

В Агентстве развития Норильска заверяют, что опасности попадания нефтепродуктов в Карское море нет. «В регионе были установлены морские заградительные боны, всю основную часть пятна удалось остановить. Основная сложность — в освобождении реки Амбарной от дизельного топлива. Нет возможности загнать туда корабли и подвести технику с большими емкостями», — сообщил руководитель ведомства Максим Миронов.

В результате аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан и оказались практически во всех их притоках. По данным региональной прокуратуры на 2 июня, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Экологи назвали эффективные способы ликвидации загрязнения в Норильске
Общество
Фото: РИА Новости

В НТЭК причиной разлива назвали просевшие из-за таяния вечной мерзлоты сваи.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Позже СК завел уголовное дело о халатности в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации (ч. 1 ст. 293 УК). В ходе расследования был задержан, а затем арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Норильск, авария
Материалы по теме
Страховка владельца ТЭЦ в Норильске не покроет ущерб окружающей среде
Общество
«Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter