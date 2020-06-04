В Минприроды предрекли 10 лет на восстановление экологии в Норильске

В министерстве предупредили, что ситуация осложняется отсутствием на загрязненной территории площадью 180 тыс. кв. км дорог и резервуаров, необходимых для сбора нефтепродуктов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Восстановление экологии в районе Норильска, где 29 мая в результате аварии на ТЭЦ произошла утечка около 21 тыс. тонн нефтепродуктов, займет не меньше десяти лет. Как сообщает агентство ТАСС, об этом на онлайн-конференции заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова.

По ее словам, ситуацию осложняет факт, что в условиях Арктики есть проблемы со сбором нефтепродуктов, вылившихся в водоем. «Это надо собрать, собирать некуда, дорог нет, резервуаров нет. Сжигать нельзя, потому что будут выделяться вещества, которые могут быть опасны для жизни», — объяснила замглавы Минприроды.

Панова отметила, что сейчас совместно с МЧС прорабатываются варианты минимизации последствий аварии. «Не в один миллиард оценивается только ущерб воде, а если мы берем сушу, то ущерб намного больше», — констатировала она.

В Агентстве развития Норильска заверяют, что опасности попадания нефтепродуктов в Карское море нет. «В регионе были установлены морские заградительные боны, всю основную часть пятна удалось остановить. Основная сложность — в освобождении реки Амбарной от дизельного топлива. Нет возможности загнать туда корабли и подвести технику с большими емкостями», — сообщил руководитель ведомства Максим Миронов.