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Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске

Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота
Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота

Всемирный фонд дикой природы в России (World Wildlife Fund, WWF) предоставил РБК фотографии, сделанные специалистами Морской спасательной службы Росморречфлота недалеко от места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. На снимках видно, что на поверхности воды на реке Амбарная образовалась масляная пленка. Распространение нефтепродуктов пытаются сдержать боновыми заграждениями.

По информации WWF, после аварии 20 тыс. куб. м дизельного топлива было обнаружено в реках Далдыкан и Амбарная. «От протекшего резервуара до реки Амбарная около 12 км, и к утру 31 мая топливо уже попало в реку. Оттуда до [озера] Пясино примерно 20 км, так что мы предполагаем, что сегодня, 1 июня, загрязнение уже достигло озера», — заявил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.

Эксперт подчеркнул, что ситуация требует федерального вмешательства. По его словам, на реке Амбарной удалось установить боновые заграждения, но это не значит, что в озеро не попали загрязняющие вещества.

«Увы, наиболее токсичные компоненты дизтоплива — легкая ароматика (бензол, толуол, этилбензол и ксилол) — как раз и лучше всего растворяются в воде и никоим образом не могут быть собраны бонами», — отметил Книжников.

Сейчас необходимо наладить мониторинг качества воды ниже по течению от места аварии, вплоть до устья реки Пясина, там располагается один из кластеров Большого арктического заповедника, отмечают в WWF.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора и Федерального агентства по рыболовству.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. В ГУ МЧС сообщили, что автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом. В результате произошли пожар, разгерметизация хранилища и разлив топлива. Позднее в АО «НТЭК» заявили, что резервуар получил повреждения из-за внезапного проседания опор. Сейчас площадь загрязнения составляет около 100 тыс. кв. м.

Из-за утечки топлива в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня, сообщал вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

Теги: авария, ТЭЦ, Красноярский край, Норильск, новости РБК
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