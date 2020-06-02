Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске

Всемирный фонд дикой природы в России (World Wildlife Fund, WWF) предоставил РБК фотографии, сделанные специалистами Морской спасательной службы Росморречфлота недалеко от места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. На снимках видно, что на поверхности воды на реке Амбарная образовалась масляная пленка. Распространение нефтепродуктов пытаются сдержать боновыми заграждениями.

По информации WWF, после аварии 20 тыс. куб. м дизельного топлива было обнаружено в реках Далдыкан и Амбарная. «От протекшего резервуара до реки Амбарная около 12 км, и к утру 31 мая топливо уже попало в реку. Оттуда до [озера] Пясино примерно 20 км, так что мы предполагаем, что сегодня, 1 июня, загрязнение уже достигло озера», — заявил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.

Эксперт подчеркнул, что ситуация требует федерального вмешательства. По его словам, на реке Амбарной удалось установить боновые заграждения, но это не значит, что в озеро не попали загрязняющие вещества.

«Увы, наиболее токсичные компоненты дизтоплива — легкая ароматика (бензол, толуол, этилбензол и ксилол) — как раз и лучше всего растворяются в воде и никоим образом не могут быть собраны бонами», — отметил Книжников.