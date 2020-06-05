Вице-премьер поручила проверить объекты в Арктике после ЧП в Норильске

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в Арктической зоне страны после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Соответствующий документ есть у РБК (подлинность подтвердил представитель вице-премьера).

В документе отмечается, что проверки необходимо провести в целях профилактики и предупреждения подобных ЧП.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В месте разлива проезжал автомобиль, в результате чего он загорелся от разлившегося топлива.

По данным прокуратуры Красноярского края, площадь загрязнения после аварии составила 180 тыс. кв. м. В надзорном ведомстве уточнили, что в результате аварии дизельное топливо попало в землю и в водосборные площади ручья Безымянного, а также рек Дальдыкан и Амбарной.