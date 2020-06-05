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Авария с топливом в Норильске ,  
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Вице-премьер поручила проверить объекты в Арктике после ЧП в Норильске

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в Арктической зоне страны после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Соответствующий документ есть у РБК (подлинность подтвердил представитель вице-премьера).

В документе отмечается, что проверки необходимо провести в целях профилактики и предупреждения подобных ЧП.

Путин обратился к главе НТЭК словами «У вас все в порядке со здоровьем?»
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Владимир Путин

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В месте разлива проезжал автомобиль, в результате чего он загорелся от разлившегося топлива.

По данным прокуратуры Красноярского края, площадь загрязнения после аварии составила 180 тыс. кв. м. В надзорном ведомстве уточнили, что в результате аварии дизельное топливо попало в землю и в водосборные площади ручья Безымянного, а также рек Дальдыкан и Амбарной.

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Ликвидация последствий разлива топлива

В рамках дела был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Сатростин. Накануне суд арестовал его до 31 июля. Генпрокуратура возбудила уголовные дела по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Позже Следственный комитет завелуголовное дело о халатности в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации (ч. 1 ст. 293 УК).

Президент России Владимир Путин одобрил введение режима ЧС  федерального уровня в Красноярском Крае из-за происшествия.

Теги: Норильск, топливо, авария, Виктория Абрамченко, Ростехнадзор, Росприроднадзор ..., арктическая зона
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