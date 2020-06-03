Путин потребовал от главы МЧС доклада после разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин собрал специальное совещание для обсуждения мер, принимаемых для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
«Вылилось большое количество дизельного топлива, часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная», — начал совещание Путин, предложив главе МЧС Евгению Зиничеву рассказать о причинах чрезвычайного происшествия (трансляцию проходящего в формате видеоконференции совещания вел телеканал «Россия 24»).
Министр заявил, что разгерметизация резервуара произошла из-за проседания свай фундамента, но в его ведомство информация о разливе топлива поступила только через два дня после ЧП.
«На сегодняшний день принимаются меры по локализации и устранению разлива, поставлены боновые заграждения», — сказал Зиничев.
Материал дополняется.