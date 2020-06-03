По делу о разливе топлива в Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ

В Норильске в рамках расследования разлива дизельного топлива задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что по факту происшествия заведены три уголовных дела: по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Гендиректору предприятия объявили предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Ведомство поручило управлению Росприроднадзора по Красноярскому краю провести в НТЭК внеплановую проверку.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. 1 июня в Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС. 3 июня президент Владимир Путин решил ввести чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в результате аварии разлилось около 17 тыс. тонн дизельного топлива, которое проникло в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарная, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.