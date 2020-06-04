Росприроднадзор начал внеплановую проверку НТЭК после утечки топлива

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Росприроднадзор начал внеплановую проверку Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК), на ТЭЦ которой ранее произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова, передает ТАСС.

«По результатам данных нам поручений органами прокуратуры назначена внеплановая проверка, по результатам внеплановой проверки будет составлен акт, виновные будут привлечены к ответственности, будет осуществлен расчет ущерба», — сказала она на совещании в Норильске. Радионова добавила, что следствие также запросило эту информацию.

Утечка топлива произошла в ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. По данным НТЭК, из-за внезапного проседания опор резервуар дизельного топлива получил повреждения. После этого в Таймырском Долгано-Ненецком районе и в Норильске ввели режим ЧС межмуниципального уровня.