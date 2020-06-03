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В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске

Фото: ilya_torgonskyi / Instagram
Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

Режим ЧС был введен на территории Красноярского края из-за утечки топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом говорится в сообщении МЧС России, поступившем в РБК.

3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара. По его словам, это позволит привлекать к ликвидации последствий происшествия силы МЧС и военных. Глава государства поддержал предложение министра.

Зиничев также заявил, что лично отправится на место аварии. В МЧС пояснили, что на место ЧС прибыла оперативная группа ведомства.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Утечка дизельного топлива в Норильске произошла 29 мая. Как ранее сообщили в МЧС, в опору резервуара с дизельным топливом врезалась машина, после чего она загорелась. В то же время представитель АО «НТЭК», которой принадлежит ТЭЦ-3, сообщил РБК, что резервуар дизельного топлива получил повреждения из-за внезапного проседания опор, «прослуживших 30 лет без нареканий». В компании пояснили, что в момент аварии автомобиль проезжал мимо, а впоследствии он загорелся от разлившегося топлива.

Прокуратура возбудила три уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод). Впоследствии они были объединены в одно уголовное производство и переданы в центральный аппарат СК.

По версии следствия, предположительно, разлилось 20 тыс. т нефтепродуктов на площади 350 кв. м. В рамках дела был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.

Теги: МЧС России, Красноярский край, Норильск, утечка топлива, режим ЧС
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