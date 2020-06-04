Росприроднадзор исключил сжигание разлившегося топлива в Норильске

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Сжигание как метод ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске исключено. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает ТАСС.

Радионова также сообщила, что ведомство начало внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — «дочки» «Норильского никеля», чья электростанция стала источником утечки.

Радионова ранее вылетела в Норильск для изучения ситуации на месте. Находящийся вместе с ней в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что решение ситуации уже найдено.

Пресс-служба МЧС сообщила, что Зиничев вместе с главой Краноярского края Александром Уссом совершили облет места ЧП. «На месте ЧС работает оперативная группа МЧС России, оснащенная беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. На основе полученных данных специалисты проводят расчеты, строят ортофотопланы и модели развития обстановки», — сообщили в ведомстве.